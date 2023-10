La ville la plus embouteillée de France n'est pas celle que l'on croît

Aux yeux de beaucoup de personnes, Paris est la pire ville pour circuler en voiture : réduction de l'espace dédié à la voiture, diminution du nombre de place de parking, perpétuels travaux renforcés cette année par la préparation des Jeux Olympiques. Pourtant, si l'on se fie à une étude menée par TomTom, c’est à Marseille que la situation est la plus problématique, avec 17h49 de temps perdu dans les bouchons en septembre. C'est deux heures de plus qu’à Paris.

C'est bien évidemment aux heures de pointe, entre 9h et 18h, que le temps de trajet s’allonge. Cet allongement atteint même de 81%, par rapport au reste de la journée où le trafic est plus fluide. Les mardis et les jeudis sont également et logiquement les jours les plus compliqués. Plusieurs raisons expliquent cette situation : les travaux du tramway qui empiète sur certaines voies de circulation, la coupe du monde de rugby et la visite du pape François. Il y a aussi des causes plus structurelles comme l'insuffisance des transports en commun et le non-développement de l'autopartage qui peine à séduire les Marseillais. Allez une bonne nouvelle : si l'on met de côté certains pics du mois de septembre, le temps passé dans leur voiture par les automobilistes marseillais est en baisse de 26 minutes par rapport à l'an passé.

Derrière Marseille, on trouve sans aucune surprise Paris. Nice complète ce classement en occupant la 3e place podium. Amis automobilistes du Sud, prenez votre mal en patience et profitez de l'hiver plus calme car l'été prochain risque d'être bien compliqué avec l'afflux de touriste lié aux JO.