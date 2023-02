Jeux Olympiques 2024 : 185 km de voies fermées à Paris en Ile de France

Se déplacer en voiture à Paris est loin d’être une partie de plaisir, la capitale est même la championne de France des embouteillages. L’été 2024 pourrait battre tous les records puisqu’un décret gouvernemental détaille les tronçons et voiries qui seront réservés à la bonne tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Au total, ce ne sont pas moins de 185 km de voies qui seront interdites aux automobilistes. Seules les personnes accréditées (chauffeurs de taxis, de véhicules de transports en commun, ceux destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, de véhicules de secours et de sécurité) seront autorisées à y circuler.

Ces restrictions prendront effet du 1er juillet jusqu’au 15 septembre 2024, inclus, et de 6 heures à minuit. Si la période estivale est traditionnellement un peu moins chargée, ces deux mois et demi de fermeture de voiries risquent de compliquer sérieusement la tâche des usagers de la route, voire de transformer le moindre déplacement en véritable cauchemar.

Les principales voies interdites

Le décret du 4 mai 2022 détaille toutes les voies qui seront réservées pour les JO, et une carte permet de se rendre compte des grands axes concernés à Paris et en Ile de France. Cependant, on peut noter qu’une voie du périphérique parisien sera neutralisée, de la porte de Sèvres à la porte de Bercy, soit les deux tiers du tracé. De plus, plusieurs axes entrants seront concernés comme l’A1, l’A13 ou encore l’A4. À noter également que le boulevard circulaire de la Défense n’est pas épargné.

Dans la capitale, la liste est longue : Place de la Porte Maillot, Place de Verdun, Avenue de la Grande Armée, Place de la Concorde, Quai des Tuileries, Quai de Bercy, Avenue de New York… L’été 2024 risque d’être chaud, très chaud même.