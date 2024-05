Une première médaille d'Or pour Paris

Alors que les Parisiens s’apprêtent à entrer en apnée le temps d’un été placé sous le signe du chaos causé par les prochains Jeux Olympiques, ils viennent sans doute de connaître un avant-goût de ce qui les attend dans les prochaines semaines.

Voies interdites à la circulation, périmètres de sécurité dans tout Paris, contrôles d’identité à foison, la vie des Parisiens et de tous ceux qui travaillent dans la Capitale durant les JO va être « hardcore », selon l’expression utilisée par l’ancien ministre des Transports, Clément Beaune.

Et le cirque est même déjà en ville, avec les ultimes préparatifs qui perturbent déjà la circulation depuis plusieurs semaines, comme le confirme aujourd’hui le site spécialisé Traffic Index, qui classe Paris comme la ville de plus de 500 000 habitants la plus embouteillée durant la période allant du 27 avril au 27 mai.

Une première place comme un avant-goût d'un été de chaos

Numéro un mondial, la Capitale française devance des habituées comme Londres, New York, Saint-Pétersbourg, ou les surpeuplées Mexico et New Dehli.

Un palmarès établit grâce aux données de Google Maps, dont les niveaux d’embouteillage relevés tout au long de la journée sont analysés afin d’arriver à un index de congestion du trafic allant de 0 à 100. Avec une moyenne de 51,9, (et même un pic atteint à 95 !) Paris devance ainsi largement ses rivaux, et relègue Londres à la seconde place avec 49,93, et New York sur la troisième marche du podium avec 41,3.

Et ce n’est qu’un échauffement !