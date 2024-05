Voies réservées Paris 2024, les sanctions

Le 26 juillet 2024, débuteront les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris mais à compter du 15 juillet plusieurs axes routiers autour de la capitale seront réservés à un certain type de véhicules.

L’organisation précise que seuls les véhicules accrédités pour le transport des athlètes, les journalistes (accrédités), les délégations officielles, les véhicules de secours et de sécurité, les taxis, les ambulances ou encore les transports en commun sont autorisés à circuler sur ces axes durant la période des Jeux Olympiques et Paralympique. Soit du 15 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre.

Une amende de 135 € et des poursuites judiciaires

A ces périodes les voies portants la mention « Paris 2024 » seront exclusivement réservées aux véhicules accrédités. Il sera donc interdit de circuler sur ces voies pour tous les autres véhicules. Tout véhicule non autorisé est passible d’une amende de 135 euros et de poursuites judiciaires. Des contrôles pourront être réalisés aux points de passage par les forces de l’ordre, avec vérification de la légitimité du passage, mais le plus gros viendra des radars équipés de la technologie LAPI.

En effet, la mairie de Paris a fait installer dès 2023, plusieurs radars de nouvelle génération notamment sur le périphérique où une voie entière sera neutralisée. Ces derniers auront pour mission spécifique le contrôle automatisé de ces files « olympiques ». Grâce à la lecture des plaques minéralogiques, ils sont capables de détecter si le véhicule est accrédité, le nombre de passagers à bord et le nombre de trajets réalisés par un même véhicule sur ces voies, durant les heures réservées.

Les voies réservées aux véhicules accrédités couvriront les trois-quarts nord du périphérique parisien (de la porte de Sèvres à la porte de Bercy) ainsi qu’une partie des autoroutes A 1, A 4, A 12, A 13 et des nationales N 104 et N 13 dans les deux sens de la circulation.

La Mairie de Paris avait indiqué, en 2023, son intention de transformer ces voies en files réservées au covoiturage après les Jeux olympiques.

Pour connaître les voies Olympiques autour de chez vous ou sur votre trajet, il existe une carte interactive que vous pouvez consulter : ici.