Des gendarmes qui verbalisent une Tesla branchée à un générateur diesel dans le coffre ? Evidemment, c’est n’importe quoi

« Il recharge sa Tesla avec un groupe électrogène diesel dans le coffre… en roulant ! Les gendarmes ont intercepté un conducteur de Tesla après avoir remarqué son coffre grand ouvert en pleine circulation. Une infraction déjà suffisante pour justifier un contrôle. Mais en s’approchant du véhicule, la découverte a laissé les agents totalement stupéfaits : un groupe électrogène diesel vrombissant installé dans le coffre, branché directement sur la Tesla pour la recharger… en roulant », peut-on lire sur la page Facebook de « Dashcam France », dans une publication datant du 13 mai.

La publication en question est assortie d’une image montrant une Tesla Model 3 blanche, le coffre arrière ouvert, contenant ce qui ressemble à un groupe électrogène diesel. La machine est reliée à la prise de charge de la voiture, laissant imaginer que le système alimente en électricité la voiture pendant qu’elle roule. Autour, il y a deux gendarmes.

Tout est faux

Mais peut-on vraiment rouler dans une voiture électrique tout en la chargeant via un dispositif externe branché sur son port physique ? En principe, tous les véhicules du marché (dont les Tesla) disposent d’une sécurité empêchant de démarrer le véhicule tant qu’il est en charge. Une telle pratique paraît donc inconcevable à moins de modifier le véhicule et son électronique de bord pour cela (et encore…).

Par ailleurs, plusieurs détails de l’image permettent de penser qu’il s’agit d’un montage virtuel : le détail de la malle de la Tesla Model 3 et de l’environnement de sa prise de recharge, la tenue des gendarmes et la scène qui paraît « trop parfaite » (avec le groupe électrogène fumant). Il s’agit très vraisemblablement d’une fausse image, dont le but est simplement de générer de l’audience avec du contenu crée artificiellement.

Méfiez-vous de ce genre de page

Ces pages comme « Dashcam France » ou « CamRoute France » publient régulièrement du contenu modifié par rapport à la réalité, parfois aussi en reprenant de vieux faits divers et en les présentant comme des faits nouveaux en changeant les couleurs des voitures impliquées. Et à l’heure où l’intelligence artificielle progresse toujours plus vite et arrive à des images très réalistes, ce genre de pratique n’est pas près de s’arrêter.