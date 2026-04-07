Tesla a arrêté la Model S, cette voiture électrique qui a tout changé dans l'histoire de l'automobile

Fondée en 2003, Tesla reste une jeune marque automobile à l’histoire mouvementée. Elle s’est d’abord faite connaître en commercialisant un roadster sportif en toute petite série en 2007, dont les performances totalement inédites pour l’époque chez les voitures électriques ont convaincu les investisseurs de miser sur cette nouvelle société créée par Martin Eberhard et Marc Tarpenning.

Car la Roadster de 2007 n’était qu’un démonstrateur des capacités de Tesla, qui a pu enfin industrialiser sa première voiture électrique entièrement conçue en interne après avoir débloqué les fonds nécessaires pour cela : la Model S, dévoilée sous la forme d’un prototype conceptuel en 2009 et construite en série à partir de l’année 2012.

Déterminante dans l’histoire des voitures électriques

Avec ses près de 5 mètres de long, cette berline au design insipide a étonné tout le monde par l’originalité de son ergonomie intérieure (première voiture à centraliser la quasi-totalité de ses commandes dans un gigantesque écran tactile central !) et de sa conception (entièrement tournée autour du logiciel) mais surtout, sa polyvalence jamais vue dans l’histoire des voitures électriques (plus de 300 kilomètres dans la vraie vie).

Ajoutez à cela le développement du réseau de charge rapide de Tesla aux Etats-Unis puis en Europe, en plus des effets du scandale du diesel gate, et vous obtenez un véhicule électrique capable pour la première fois d’atteindre de gros volumes et de convaincre ceux pour qui une Nissan Leaf ou une Renault Zoé était insuffisante pour servir d’unique voiture d’un foyer. Certes, ce n’est qu’avec la Model 3 (et le Model Y) que Tesla arrivera enfin à faire exploser ses volumes de production et atteindre le seuil de rentabilité, la Model S restant un véhicule trop cher et haut de gamme pour cibler le très grand public.

La Model S et le X tirent leur révérence

Mais c’est bien cette Model S qui a décidé les autres constructeurs (et notamment les marques premium allemandes) à investir à leur tour dans cette technologie électrique. D’abord en payant les pots cassés avec des modèles techniquement pas au niveau à la fin de la précédente décennie, puis des véhicules nettement plus convaincants plus récemment (BMW iX3, Audi Q6, Mercedes GLC & CLA…).

Tesla vient officiellement de mettre un terme à la production de la Model S ainsi que du gros SUV Model X basé sur la même architecture, qui étaient de toute façon devenus bien trop chers pour continuer à se vendre en nombre. La première berline de Tesla restera dans l’histoire comme l’un des véhicules les plus déterminants de l’époque moderne, malgré ses problèmes de qualité et de finition (surtout lors de ses premières années).