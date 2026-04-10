Toyota BZ7 : l’équivalent d’une Tesla Model S au prix d’un Dacia Duster !

Toyota contre-attaque en Chine et cela fonctionne ! La firme japonaise vient de lancer sa BZ7, une grande berline de plus de 5 mètres de long qui représente ce qui se fait de mieux en matière d’électrique chez Toyota. Pour ces concepteurs, « elle possède un niveau d’intelligence supérieur à tous les autres modèles Toyota proposés sur les marchés mondiaux ». Soit, elle fait par exemple appel à Huawei pour les aides à la conduite et Xiaomi pour les systèmes embarqués. Les passagers profitent alors d’un grand écran central de 15,6 pouces, d’un combiné de 8,8 pouces, d’un affichage tête haute de 27 pouces ou encore d’une suspension pneumatique à double chambre pour assurer un confort royal.

Côté batterie, elle ne fait pas dans la surenchère en proposant deux piles LFP de 71 et 88 kWh, garantissant un rayon d’action de 600 et 700 km. Des chiffres à relativiser puisqu’ils sont obtenus selon le cycle normalisé CLTC, plus favorable que notre cycle WLTP. En revanche, elle profite d’une recharge rapide performante avec 300 km récupérés en seulement 10 minutes, selon Toyota.

Plus de 3 000 commandes dès la première heure

Visiblement, les prestations de cette grande berline sont bien supérieures à ce que peut offrir une Dacia, par exemple. Et pourtant, Toyota la propose à un prix imbattable de 147 800 yuans, soit l’équivalent de 18 530 € ! La marque japonaise pratique des remises, mais son tarif est inférieur à celui d’un Dacia Duster de base affiché 19 990 € ! Quant au haut de gamme, il dépasse à peine l’équivalent de 25 000 €.

Toyota propose ainsi de rouler dans une sorte de Tesla Model S japonaise au prix du SUV roumain. Avec une telle offre, le succès ne s’est pas fait attendre puisque Toyota a enregistré pas moins de 3 100 commandes dès la première heure. Avec une politique tarifaire équivalente en France, elle ferait également un carton, c’est certain…