EN BREF SUV électrique 7 places À partir de 56 490 €

Après une année 2025 difficile, Tesla reprend du poil de la bête. Au premier semestre de cette année, ses ventes ont plus que doublé en France et le Model Y s’est classé 5ᵉ des modèles les plus vendus, toutes catégories confondues. Un succès qu’il faut désormais entretenir, la pire des attitudes à adopter étant de se reposer sur ses lauriers.

Pas facile, pour autant, d’apporter du sang neuf alors que le bureau d’études ne semble avoir aucune voiture inédite en cours de finalisation. Après le retrait des Model S et Model X, qui restaient, de toute façon, confidentiels dans l’Hexagone, et la confirmation que le Cybertruck n’arriverait jamais en Europe, il n’était pas non plus question de retoucher aux deux modèles restants, les Model 3 et Model Y, puisque tous deux ont été récemment restylés (2024 pour la première et 2025 pour la seconde).

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Quant à la commercialisation de nouvelles motorisations, c’est une ficelle qui a déjà été utilisée il y a quelques mois, avec l’arrivée de déclinaisons d’entrée de gamme revues. Même l’astuce des prix catalogue en baisse a été employée en début d’année.

Une chose n’avait toutefois pas encore été tentée, du moins pas sur notre marché : faire entrer davantage de passagers à bord.

Au chausse-pied

Pour être parfaitement précis, un Model Y capable d’embarquer plus de 5 personnes, cela existe déjà en Chine. La déclinaison L dispose, en effet, de trois rangées de deux sièges. Pour y parvenir, cette version a été rallongée de 18 cm (4,98 m contre 4,80 m) par rapport à la version 5 places. En Europe, le Model Y 5 places mesure 4,79 m. Une longueur qu’il n’a pas été question de faire évoluer.

La version 7 places de notre essai ressemble donc, comme deux gouttes d’eau, aux versions que nous connaissons déjà. On retrouve la face avant apparue lors du restylage de 2025, reconnaissable, comme sur toutes les finitions Premium, au large bandeau lumineux qui la traverse de part en part. Également dévoilés lors des retouches de l’année dernière, les feux arrière tridimensionnels sont, naturellement de la partie. Plutôt légères, ces modifications esthétiques suffisent toutefois pour que le Model Y parvienne à masquer son âge. Apparu il y a 7 ans, il est, en effet, bien plus vieux que ses rivaux. Pour célébrer l’été 2026, il ne s’offre qu’une mini-modification visuelle : la teinte des jantes de 20’’ est légèrement différente.

Le constat est le même à bord, où l’on retrouve la planche de bord longiforme, privée de tout cadran et affichage tête haute. Un manque dommageable, une fois sur la route. Comme toujours, Tesla a fait le choix de regrouper l’ensemble des informations sur l’imposante tablette centrale. L’ensemble des commandes également, puisque, de la climatisation au système multimédia, en passant par la boîte de vitesses, tout se pilote via cette interface tactile.

Pour le choix des matériaux, Tesla a fait les choses assez bien. Sur la finition Premium, on retrouve une sellerie faite d’un simili-cuir perforé de bonne facture, des plastiques de qualité et l’insert en tissu qui court tout le long de la casquette du tableau de bord. L’ensemble est assemblé avec soin. Comme pour l’extérieur, l’intérieur a droit à sa mini-évolution, qui prend ici la forme du passage du gris clair au noir des habillages de montant A.

S’installer à bord du Model Y, c’est être certain d’avoir ses aises. Du moins, aux deux premiers rangs… Largeur aux coudes, longueur pour les jambes et même garde au toit : cette Tesla est l’une des plus généreuses de son segment. Un constat que l’on se voit obliger de nuancer fortement lors de la première rencontre avec les 6ᵉ et 7ᵉ places. Ici, plus que de sièges, il est opportun de parler de strapontins. Bien que la banquette centrale soit coulissante, un adulte ne parviendra pas à caser ses jambes au 3ᵉ rang, d’autant qu’il est impossible de glisser ses pieds sous les assises de la banquette. De même, au-delà de 1,50 m, on a la tête qui vient frotter, voire plus, avec la vitre du hayon. Attention à la fermeture de ce dernier si les places du fond sont déjà occupées.

Sans surprise, la malle fait également les frais de l’arrivée de ces places supplémentaires. En utilisant l’espace disponible sous le plancher de coffre, on dispose tout de même de 381 l, ce qui permet d’accueillir 2 valises cabine en position verticale. En mode 5 places, le volume de chargement passe à 894 l et, avec seulement 2 places, à 2 094 l. Dans tous les cas de figure, il faut également compter avec les 116 l du frunk. De quoi accueillir un gros sac de voyage supplémentaire.

Dans le haut du panier

Même si les 7 places sont une option, facturée 2 500 €, et non pas une nouvelle variante, il n’est possible que de les choisir sur la version Premium Grande Autonomie Transmission Intégrale, l’une des plus chères de la gamme, avec un prix de base à 53 990 € (56 490 €, donc, avec les 7 places).

L’une des plus aguichantes, aussi. Avec ses 375 ch, issus de deux moteurs électriques placés, chacun, sur un essieu différent (ce qui en fait une 4 roues motrices), elle promet performances et équilibre routier.

Elle promet aussi une autonomie généreuse puisque Tesla annonce un cycle mixte WLTP à 600 km, la batterie faisant 79 kWh. Comme toujours, dans la vraie vie, ces chiffres paraissent impossibles à reproduire. Mais, avec ses plus de 500 km sur un circuit varié, et plus de 400 km sur autoroute, ce Model Y reste l’un des meilleurs de sa catégorie. Cerise sur le gâteau, sur un Supercharger Tesla, il est possible de récupérer 266 km en seulement 15 minutes de branchement. Entreprendre de grands voyages avec ce SUV n’aura donc rien d’une punition.

Une affirmation d’autant plus appuyée que le confort intérieur est de bon niveau. L’insonorisation est proche de la perfection, grâce à la présence du double vitrage. Les sièges sont moelleux et seul l’amortissement, un peu sec sur les déformations rencontrées sur le réseau secondaire, gâche un peu le tableau.

Rien à redire en ce qui concerne la sécurité. Le comportement routier est, comme promis, au-dessus de tout soupçon, même à allure soutenue. Une allure que la bonne volonté de la cavalerie et la précision de la direction incitent à adopter aussi souvent que possible. Cette Tesla s’avère donc être une voiture à vivre et à conduire. Ce n’est pas si courant sur le marché.

Certains, dont votre serviteur, regretteront toutefois la position de conduite, trop verticale.