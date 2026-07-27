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Tesla Model Y

Essai

Deux p’tits trucs en plus pour le Tesla Model Y

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cedric Morancais

5  

5. La fiche technique du Tesla Model Y 7 places

 

Deux p’tits trucs en plus pour le Tesla Model Y

Les chiffres clés

Tesla Model Y (2) 375 PREMIUM LONG RANGE AWD 79 KWH
Généralités  
Finition PREMIUM
Date de commercialisation 10/01/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 80 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 48 mois
Dimensions  
Longueur 4,79 m
Largeur sans rétros 1,92 m
Hauteur 1,62 m
Empattement 2,89 m
Volume de coffre mini 116 L
Volume de coffre maxi 2 022 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 901 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 9 CV
Puissance moteur 375 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 568 km
Capacité batterie 79 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 201 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4.8 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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