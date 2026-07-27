Deux p’tits trucs en plus pour le Tesla Model Y

Le Tesla Model Y Premium Grand Autonomie Transmission Intégrale 7 places (375 ch, à partir de 56 490 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques qui comprend :

-Le Mercedes GLB 350 technologie EQ 4Matic (354 ch, 61 100 €)

-Le Peugeot E-5008 73 kWh 4x4 (325 ch, à partir de 55 390 €)

-Le Skoda Peaq 90x (299 ch, à partir de 60 340 €)