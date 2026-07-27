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Tesla Model Y

Essai

Deux p’tits trucs en plus pour le Tesla Model Y

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cedric Morancais

5  

4. Les notes du Tesla Model Y 7 places

 

Deux p’tits trucs en plus pour le Tesla Model Y

Le Tesla Model Y Premium Grand Autonomie Transmission Intégrale 7 places (375 ch, à partir de 56 490 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques qui comprend :

-Le Mercedes GLB 350 technologie EQ 4Matic (354 ch, 61 100 €)

-Le Peugeot E-5008 73 kWh 4x4 (325 ch, à partir de 55 390 €)

-Le Skoda Peaq 90x (299 ch, à partir de 60 340 €)

Tesla Model Y Premium Grande Autonomie Transmission Int&#xE9;grale 7 places
Budget
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Pratique
  • 7.92
  • 7.92
  • 7.92
  • 7.92
  • 7.92
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Sécurité
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
 
Autonomie
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 14,9 /20
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MAXI-FICHE FIABILITE.   Le Model Y est une véritable cash-machine pour Tesla, qui en a écoulé par exemple plus de 1,2 million d'exemplaires en 2023, le hissant sur la première marche du podium mondial. Et toutes énergies confondues ! Un véritable sacre.

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