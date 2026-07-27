Deux p’tits trucs en plus pour le Tesla Model Y

4. Les notes du Tesla Model Y 7 places
Le Tesla Model Y Premium Grand Autonomie Transmission Intégrale 7 places (375 ch, à partir de 56 490 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques qui comprend :
-Le Mercedes GLB 350 technologie EQ 4Matic (354 ch, 61 100 €)
-Le Peugeot E-5008 73 kWh 4x4 (325 ch, à partir de 55 390 €)
-Le Skoda Peaq 90x (299 ch, à partir de 60 340 €)
|Tesla Model Y Premium Grande Autonomie Transmission Intégrale 7 places
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14,9 /20
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