Deux p’tits trucs en plus pour le Tesla Model Y

3. Notre avis sur le Tesla Model Y 7 places
Des SUV familiaux 100 % électriques, on en trouve désormais dans la plupart des catalogues des grandes marques. Mais peu proposent ce type de véhicule assorti d’une 3ème rangée de sièges. Chez les constructeurs généralistes, ne sont ainsi disponibles que les Peugeot E-5008 et Skoda Peaq. Quant aux labels premium, ils ne sont tout simplement pas présents sur ce segment pour le moment. Le récent Mercedes GLB Technologie EQ, bien qu’appartenant au segment des SUV compacts, peut, toutefois, être opposé à ce Model Y.
À retenir : 7 places qui n’apportent pas grand-chose
Avec ses 6 ans au compteur, le Model Y devrait être en fin de carrière. Pourtant, Tesla ne cesse de le faire évoluer, preuve que le remplacement de cet opus n’est pas à l’ordre du jour. Et lorsque l’on compare les prestations de ce SUV à celles de ses rivaux, on comprend la décision du constructeur : le Model Y est toujours largement au niveau. Toutefois, sa nouvelle option 7 places est beaucoup moins convaincante. Pas sûr, donc, qu’elle parvienne à séduire.
Caradisiac a aimé
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Les prestations en matière d’autonomie, de vitesse de charge et d’efficience, toujours à l’ordre du jour
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L’habitacle spacieux et lumineux
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Le comportement routier, sûr mais vif
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Le rapport prix/équipements
Caradisiac n’a pas aimé
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Le 3ème rang de sièges, trop exigu pour être utilisé sauf en cas de dépannage
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Le confort sur réseau secondaire
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|(2) 375 PREMIUM LONG RANGE AWD 79 KWH
|0 (wltp)
|53 990 €
|€
Photos (27)
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