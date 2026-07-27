Deux p’tits trucs en plus pour le Tesla Model Y

Depuis toujours, chez Tesla, on n’est pas franchement porté sur les options. Pour notre modèle du jour, elles sont seulement au nombre de quatre : la peinture spéciale (1 300 € à 2 600 €), les jantes de 20’’ (2 200 €), le crochet d’attelage (1 350 €) et, bien sûr, la troisième rangée de sièges (2 500 €). Une offre limitée qui s’explique, notamment, par l’opulence de la dotation de série.

En effet, la marque américaine fait le choix de ne proposer qu’un seul niveau de finition par motorisation. Pour le Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale, il s’agit de la Premium. Un terme souvent usurpé mais qui rime ici avec système audio à 15 haut-parleurs, jantes de 19’’, écran tactile de 16’’ à l’avant et de 8’’ à l’arrière, toit vitré panoramique, colonne de direction et sièges avant à réglages électriques, sellerie en simili-cuir, sièges avant chauffants aux 2 premiers rangs et ventilés pour le conducteur et son voisin de droite, projecteurs adaptatifs ou encore les rétroviseurs extérieurs électrochromatiques.

De quoi relativiser le prix de vente (53 990 €) car un Peugeot E-5008 325 ch AWD toutes options réclame sensiblement plus de 3 000 € supplémentaires, tout en faisant l’impasse sur de nombreux équipements, dont on pourrait estimer la valeur aux environs de 2 000 €.