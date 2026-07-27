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Tesla Model Y

Essai

Deux p’tits trucs en plus pour le Tesla Model Y

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cedric Morancais

4  

2. L'équipement de ce Tesla Model Y est très complet

 

Deux p’tits trucs en plus pour le Tesla Model Y

Depuis toujours, chez Tesla, on n’est pas franchement porté sur les options. Pour notre modèle du jour, elles sont seulement au nombre de quatre : la peinture spéciale (1 300 € à 2 600 €), les jantes de 20’’ (2 200 €), le crochet d’attelage (1 350 €) et, bien sûr, la troisième rangée de sièges (2 500 €). Une offre limitée qui s’explique, notamment, par l’opulence de la dotation de série.

En effet, la marque américaine fait le choix de ne proposer qu’un seul niveau de finition par motorisation. Pour le Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale, il s’agit de la Premium. Un terme souvent usurpé mais qui rime ici avec système audio à 15 haut-parleurs, jantes de 19’’, écran tactile de 16’’ à l’avant et de 8’’ à l’arrière, toit vitré panoramique, colonne de direction et sièges avant à réglages électriques, sellerie en simili-cuir, sièges avant chauffants aux 2 premiers rangs et ventilés pour le conducteur et son voisin de droite, projecteurs adaptatifs ou encore les rétroviseurs extérieurs électrochromatiques.

De quoi relativiser le prix de vente (53 990 €) car un Peugeot E-5008 325 ch AWD toutes options réclame sensiblement plus de 3 000 € supplémentaires, tout en faisant l’impasse sur de nombreux équipements, dont on pourrait estimer la valeur aux environs de 2 000 €.

Equipements et options

Version : (2) 375 PREMIUM LONG RANGE AWD 79 KWH

Equipements de sécurité

  • Airbags front, side driver and passenger

  • ABS, ESP

  • Traction control (TCS)

Equipements de confort

  • Front Door (Black Premium audio): Charcoal Gray Suede, Cosmos, Premium Grille

  • Rear Door (Black Premium Audio): Charcoal Gray Suede, Cosmos

  • Audio: Custom Audio, 9 speakers

  • 1R Microphone (for voice command/Bluetooth)

Autres équipements

  • 19&quot; Crossflow Wheels

  • Paint Multi-Coat: Pearl White

  • Suspension : Smart frequency dampers

  • Brakes - Gray calipers

  • Brakes - Decoupled pedals brake system

  • Premium headlamps (ADB, diffused DRL)

  • Front light bar

  • Rear lightbar applique - Base

  • Sill plate

  • Premium fascias

  • Black skull caps

  • Aluminum extrusion bright

  • Side view mirror: dimming, power fold

  • Front door drop glass: laminated

  • Rear door drop glass: laminated

  • Roof glass: acoustic + silver coating

  • Backlite: tempered

  • Windshield: laminated + PVB

  • Tinted backlite

  • Tinted rear door drop glass

  • IP Cockpit: Astral Grey

  • Indicator stalk column

  • Predictive shifting (gear selection)

  • Round steering wheel with mechanical switched

  • Heated steering wheel

  • Full console, 8&quot; display

  • Parcel shelf

  • 1R Inductive charging for two phones

  • 2R Airblade + 8&quot; Display (Dedicated vent, actuators controlled from display HVAC, media, gaming)

  • 2R seat capacitive touch heating controls and airflow cut-off/fan speed

  • IP - Direct ambient lighting, RGB multi-color. Includes IP, front door, rear door

  • Door - Direct ambient lighting, RGB multi-color. Includes IP, front door, rear door

  • Headliner with PRND back-up in OHC

  • Carpet floor mats

  • Open headliner

  • Blind spot monitor

  • Airwave 2.0 for first row

  • Actuated airwave for second row

  • HEPA filter

  • CN95 cabin filter

  • Seating - Premium; PUR; black; 12-way power; including lumbar

  • Seating 1st Row : Driver seat - 12-way (Track 2, Recline 2, Tilt 2, Height 2, Lumbar 4)

  • Seating 1st Row : Passenger seat - 8-way (Track 2, Recline 2, Tilt 2, Height 2)

  • Seating 1st Row : Active cooling seat

  • Seating 1st Row : Heated seat

  • Seating 2nd Row : Power recline/fold

  • Seating 2nd Row : Passive (perforated) cooling

  • Seating 2nd Row : Heated (outboard passengers only)

  • Seating 2nd Row : 20% fold flat

  • Seating 2nd Row : Second row premium fold-down armrest

  • 8&quot; rear center

  • Rear (back-up) camera and side repeater cameras

  • 15.4&quot; center display (&quot;P88-2&quot;)

  • 2R and 3R Microphone (for voice command)

  • Cabin radar

  • IR selfie cam

  • Center console 12V socket

  • Trunk 12V socket

  • USB ports: 1x USB-C for first row (inside console)

  • USB ports: 2x USB-C for second row (rear of console)

  • USB ports: 1x USB-A for data (in Instrument Panel)

  • AM/FM tuner

  • Connectivity : 4G

  • Connectivity : 5 Ultra wide band end points (incl. 1 additonal rear end points)

  • Safety : Active hood

  • USB-A for dash cam/sentry mode

  • Hand free trunk opening

  • Headlamp/Taillamp animation

  • Tire pressure check /TPMS/

  • Power steering

  • Central locking

  • Front electric windows

  • Autopilot

  • All black premium interior

  • Paint Glacier Blue

  • Five seat interior

Options disponibles

  • Enhanced Autopilot

     : 

    3800 €

  • Paint Ultra Red

     : 

    2600 €

  • Paint Stealth Grey

     : 

    1300 €

  • Paint Quicksilver

     : 

    2600 €

  • Tow Hitch

     : 

    1350 €

  • Paint Diamond Black

     : 

    1300 €

  • 19'' Pirelli Winter Wheels Package

     : 

    2200 €

  • Paint Marine Blue

     : 

    1300 €

  • 20" Helix 2.0 Wheels

     : 

    2200 €

  • Black and white premium interior

     : 

    1200 €

  • Seven seat interior

     : 

    2500 €

  • Full Self-Driving Capability

     : 

    7500 €

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