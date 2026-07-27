Deux p’tits trucs en plus pour le Tesla Model Y

2. L'équipement de ce Tesla Model Y est très complet
Depuis toujours, chez Tesla, on n’est pas franchement porté sur les options. Pour notre modèle du jour, elles sont seulement au nombre de quatre : la peinture spéciale (1 300 € à 2 600 €), les jantes de 20’’ (2 200 €), le crochet d’attelage (1 350 €) et, bien sûr, la troisième rangée de sièges (2 500 €). Une offre limitée qui s’explique, notamment, par l’opulence de la dotation de série.
En effet, la marque américaine fait le choix de ne proposer qu’un seul niveau de finition par motorisation. Pour le Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale, il s’agit de la Premium. Un terme souvent usurpé mais qui rime ici avec système audio à 15 haut-parleurs, jantes de 19’’, écran tactile de 16’’ à l’avant et de 8’’ à l’arrière, toit vitré panoramique, colonne de direction et sièges avant à réglages électriques, sellerie en simili-cuir, sièges avant chauffants aux 2 premiers rangs et ventilés pour le conducteur et son voisin de droite, projecteurs adaptatifs ou encore les rétroviseurs extérieurs électrochromatiques.
De quoi relativiser le prix de vente (53 990 €) car un Peugeot E-5008 325 ch AWD toutes options réclame sensiblement plus de 3 000 € supplémentaires, tout en faisant l’impasse sur de nombreux équipements, dont on pourrait estimer la valeur aux environs de 2 000 €.
Equipements et options
Version : (2) 375 PREMIUM LONG RANGE AWD 79 KWH
Equipements de sécurité
Airbags front, side driver and passenger
ABS, ESP
Traction control (TCS)
Equipements de confort
Front Door (Black Premium audio): Charcoal Gray Suede, Cosmos, Premium Grille
Rear Door (Black Premium Audio): Charcoal Gray Suede, Cosmos
Audio: Custom Audio, 9 speakers
1R Microphone (for voice command/Bluetooth)
Autres équipements
19" Crossflow Wheels
Paint Multi-Coat: Pearl White
Suspension : Smart frequency dampers
Brakes - Gray calipers
Brakes - Decoupled pedals brake system
Premium headlamps (ADB, diffused DRL)
Front light bar
Rear lightbar applique - Base
Sill plate
Premium fascias
Black skull caps
Aluminum extrusion bright
Side view mirror: dimming, power fold
Front door drop glass: laminated
Rear door drop glass: laminated
Roof glass: acoustic + silver coating
Backlite: tempered
Windshield: laminated + PVB
Tinted backlite
Tinted rear door drop glass
IP Cockpit: Astral Grey
Indicator stalk column
Predictive shifting (gear selection)
Round steering wheel with mechanical switched
Heated steering wheel
Full console, 8" display
Parcel shelf
1R Inductive charging for two phones
2R Airblade + 8" Display (Dedicated vent, actuators controlled from display HVAC, media, gaming)
2R seat capacitive touch heating controls and airflow cut-off/fan speed
IP - Direct ambient lighting, RGB multi-color. Includes IP, front door, rear door
Door - Direct ambient lighting, RGB multi-color. Includes IP, front door, rear door
Headliner with PRND back-up in OHC
Carpet floor mats
Open headliner
Blind spot monitor
Airwave 2.0 for first row
Actuated airwave for second row
HEPA filter
CN95 cabin filter
Seating - Premium; PUR; black; 12-way power; including lumbar
Seating 1st Row : Driver seat - 12-way (Track 2, Recline 2, Tilt 2, Height 2, Lumbar 4)
Seating 1st Row : Passenger seat - 8-way (Track 2, Recline 2, Tilt 2, Height 2)
Seating 1st Row : Active cooling seat
Seating 1st Row : Heated seat
Seating 2nd Row : Power recline/fold
Seating 2nd Row : Passive (perforated) cooling
Seating 2nd Row : Heated (outboard passengers only)
Seating 2nd Row : 20% fold flat
Seating 2nd Row : Second row premium fold-down armrest
8" rear center
Rear (back-up) camera and side repeater cameras
15.4" center display ("P88-2")
2R and 3R Microphone (for voice command)
Cabin radar
IR selfie cam
Center console 12V socket
Trunk 12V socket
USB ports: 1x USB-C for first row (inside console)
USB ports: 2x USB-C for second row (rear of console)
USB ports: 1x USB-A for data (in Instrument Panel)
AM/FM tuner
Connectivity : 4G
Connectivity : 5 Ultra wide band end points (incl. 1 additonal rear end points)
Safety : Active hood
USB-A for dash cam/sentry mode
Hand free trunk opening
Headlamp/Taillamp animation
Tire pressure check /TPMS/
Power steering
Central locking
Front electric windows
Autopilot
All black premium interior
Paint Glacier Blue
Five seat interior
Options disponibles
-
Enhanced Autopilot:
3800 €
-
Paint Ultra Red:
2600 €
-
Paint Stealth Grey:
1300 €
-
Paint Quicksilver:
2600 €
-
Tow Hitch:
1350 €
-
Paint Diamond Black:
1300 €
-
19'' Pirelli Winter Wheels Package:
2200 €
-
Paint Marine Blue:
1300 €
-
20" Helix 2.0 Wheels:
2200 €
-
Black and white premium interior:
1200 €
-
Seven seat interior:
2500 €
-
Full Self-Driving Capability:
7500 €
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