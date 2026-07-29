Bmw parvenait déjà à atteindre des chiffres de ventes étonnants avec ses véhicules électriques depuis quelques années. Mais ces véhicules bénéficiaient alors d’une technologie relativement banale, très loin de celle concentrée par le nouveau iX3 de seconde génération : que ce soit au niveau des performances électriques ou de l’efficacité de tous ses autres systèmes (dont les aides à la conduite), ce SUV inaugurant la fameuse architecture « Neue Klasse » fait un énorme bond en avant.

Et son succès se confirme. Après une prise de commandes très positive lors du lancement de la voiture, le Ix3 a déjà dépassé les 100 000 commandes d’après les communicants du constructeur allemand. Un joli chiffre pour ce véhicule qui a été officiellement lancé à la fin de l’année dernière, qu’on commence à croiser dans les rues un peu partout en Europe.

« Du jamais vu »

A l’usine de Debrecen en Hongrie, ce iX3 a passé le cap des 50 000 unités produites depuis le début. « C’est la première fois qu’on atteint ce chiffre dans notre histoire avec un nouveau modèle dans une nouvelle usine », précise-t-on chez BMW alors que les capacités de production ont été adaptées là-bas pour faire face à la demande.

Et ces prises de commandes pourraient encore progresser maintenant que le iX3 propose aussi le choix d’une version moins chère, le iX3 40. Bref, il s’agit d’un très beau démarrage pour la marque à l’hélice, qui prend ici un petit avantage sur son concurrent Mercedes dont le GLC a récemment eu quelques problèmes de pénurie de pièces.

Le X3 reste loin devant

Ce iX3 électrique va-t-il battre le X3 thermique dans les ventes ? En 2025, en tout cas, ce dernier se situait encore à un niveau bien plus élevé : 321 186 unités vendues dans le monde en comptant le X4 sortant. Il sera intéressant de comparer les chiffres en 2026 entre le iX3 et le nouveau X3.