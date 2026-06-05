BMW iX3, Honda Prelude et Renault Twingo élues voitures préférées des journalistes français.

24 marques, 28 modèles, 2 jours d’essais, c’était le menu de la 5ᵉ édition des eTrophées de l’AMAM (l’association des Médias Auto et Moto) qui regroupe les principaux titres de la presse auto et moto et existe depuis 10 ans maintenant.

De la mini-citadine au grand SUV en passant par des berlines et même un minibus électrique, c’est presque une trentaine de modèles électriques, hybrides ou hybrides rechargeables qui devaient être départagés par les membres du jury - dont Caradisiac faisait partie -. Petite particularité cette année : sur les 24 marques représentées, 5 étaient nouvelles sur le marché français : Denza, Jaecoo, Omoda, Polestar et Zeekr, ce qui confirme la montée en puissance des marques chinoises.

Les modèles en compétition

Après des tests sur différents parcours mêlant ville, route et autoroute, le jury s’est réuni, a voté afin d’élire les élus pour les 11 catégories.

Et les gagnants sont

Trois modèles tirent leurs épingles du jeu avec deux trophées. Il s’agit de BMW iX3 (meilleur électrique et ergonomie), de la Renault Twingo (meilleure citadine et prix des constructeurs) et de Honda Prelude (meilleure hybride et coup de foudre du jury). À noter également les victoires du Citroën C5 Aircross comme meilleur véhicule hybride rechargeable et du Porsche Cayenne meilleur Grand SUV. Le Jaecoo 5 domine la catégorie des SUV compacts, la Polestar 3 remporte le classement des familiales. Enfin, la Volvo ES est le participant qui possède le plus bel intérieur.