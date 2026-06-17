Quand on est l’un des meilleurs footballeurs du monde, difficile de trouver le temps de passer son permis de conduire. Voilà sans doute pourquoi Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid en Espagne et capitaine de l’équipe de France de football, ne possédait toujours pas son papier rose à 27 ans.

Mais il y a quelques mois, l’attaquant actuellement de l’autre côté de l’Atlantique pour disputer la Coupe du monde a décidé de prendre du temps pour passer correctement cet examen. Il a commencé à prendre des cours en Espagne et d’après les journalistes de Marca, il a réussi à obtenir son permis de conduire dans les règles.

Un BMW iX3 ?

Toujours d’après les journalistes de Marca, Kylian Mbappé aurait choisi un SUV pour rouler dans la vie de tous les jours. Un Lamborghini Urus, un Mercedes-AMG G63 ou un Aston Martin DBX comme la plupart de ses semblables footballeurs ?

Même pas ! Il se serait contenté d’un BMW iX3, offert par le constructeur allemand l’année dernière dans le cadre du partenariat le liant au Real Madrid. On parle d’un SUV électrique de 469 chevaux, luxueux et confortable, coûtant un peu plus de 71 000€ en prix de base dans cette version. Notez au passage que ce Ix3 possède un système de conduite autonome amélioré, permettant de conduire sans les mains sur l'autoroute. En 2024, il avait aussi reçu en cadeau une Bmw i7 M70 électrique.

Et les supercars ?

On connaît traditionnellement les footballeurs pour leurs choix automobiles extravagants, eux qui roulent souvent dans des voitures de rêve comme la Bugatti Chiron ou les Ferrari les plus rares. Kylian Mbappé, d’ailleurs, aurait possédé par le passé plusieurs Ferrari alors qu’il n’avait pas encore le permis de conduire.

Craquera-t-il, comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, pour de vraies automobiles d’exception ? Rien qu’en 2025, il a touché un peu moins de 82 millions d’euros d’après Sportico. Il a donc largement les moyens de se faire plaisir en la matière…