Les voitures électriques trop lourdes pour les parkings souterrains ?

La question paraît surprenante, et pourtant, elle est prise au sérieux. D’après la British Parking Association, de nombreux parkings souterrains ne pourraient pas soutenir le poids important des voitures électriques.

Ce sont surtout les infrastructures les plus anciennes, celles datant des années 70, qui seraient concernées. A cette époque, une voiture familiale moyenne pesait environ 1 000 kg. Aujourd’hui, une citadine telle qu’une Peugeot e-208 filtre avec les 1 500 kg et une Tesla Model S dépasse les 2 100 kg. La raison ? La batterie, qui à elle seule, alourdit une auto de plusieurs centaines de kilos.

C’est la multiplication de ces modèles dans les parkings souterrains que craint la British Parking Association. Avec plusieurs centaines de places sur plusieurs étages, la structure de l’ensemble subirait des contraintes plus importantes. L’association indique que des marges de sécurité sont prises en compte dans la conception de ces parkings, mais les plus anciens représentent un danger réel.

Un accès limité aux parkings souterrains ?

Quelle serait alors la solution ? Renforcer les parkings souterrains nécessiterait un effort financier beaucoup trop important. L’idée serait alors de limiter leur accès aux véhicules électriques. En plus d’interdire petit à petit les voitures les plus polluantes dans les centres-villes, se garer avec un modèle non-polluant pourrait devenir de plus en plus critique…