L’achat d’une voiture électrique d’occasion va devenir intéressant, mais pas pour tout le monde

Ça vient d’être publié au journal officiel. Le gouvernement français met en place une nouvelle aide pour les automobilistes désireux d’acheter une voiture électrique d’occasion. Son principe ? Offrir à tout le monde un montant minimal de 337€ dès le 1er septembre 2026 pour l’acquisition d’une voiture à batteries déjà immatriculée depuis plusieurs années et, pour certaines professions, augmenter le montant de cette aide jusqu’à 2 360€ au maximum.

Il y a beaucoup de conditions à respecter pour en bénéficier : il faut que la voiture électrique d’occasion en question ait été immatriculée entre 2017 et 2023, qu’elle soit achetée au prix TTC de 25 000€ maximum et qu’elle pèse moins de 1 800 kg en ordre de marche. Des conditions assez restrictives puisqu’elles limitent ces aides à de petits véhicules citadins ou à des modèles familiaux d’entrée de gamme (les véhicules de Tesla à grosses batteries seront par exemple exclus).

Pas de conditions de revenus

Contrairement à la prime CEE à l’achat des voitures électriques neuves, ce dispositif ne tient pas compte du niveau de revenus. En revanche, il prévoit un montant différencié en fonction de la profession de l’acquéreur (en achat ou location auprès d’un professionnel) : si vous exercez votre métier dans le cadre des services à la personne et de l’aide à domicile, le montant de cette prime financée par les CEE (certificats d’économies d’énergie) pourra atteindre 2 000 ou même 2 360€.

Dans ce dernier cas et sachant qu’un véhicule électrique a souvent déjà bénéficié d’un bonus écologique lors de sa première immatriculation, ça devient une bonne affaire. A noter que de ce que nous comprenons, il n’est pas nécessaire de sélectionner un véhicule électrique bénéficiant de l’eco-score : un véhicule électrique d’occasion chinois, par exemple, pourra bénéficier de cette aide du moment où le demandeur rentre bien dans le cadre prévu.

Une nouvelle aide pour les taxis sur les voitures électriques neuves

Le gouvernement met aussi en place une nouvelle aide à l’achat et à la location des voitures électriques neuves pour les taxis. Pour la commande d’un véhicule de ce type entre le 1er septembre et le 31 décembre 2026, ils recevront une prime (là aussi financée par les crédits CEE) de 3 500€ pouvant grimper à 5 500€ si la voiture et ses batteries sont fabriquées en Europe.