En bref : Citadine électrique Version à autonomie relevée 211 ch Batterie 51,5 kWh utiles À partir de 36 100 €

Qui a dit que les citadines devaient rester en ville ? Après avoir testé la version sportive « VZ », voici l’essai de l’Endurance, un peu moins puissante (211 ch au lieu de 226), 5 900 € moins chère avec ses 36 100 € affichés — et même 33 600 € jusqu’à fin août grâce à une promotion, à laquelle s’ajoute la prime CEE de 3 620 € — mais capable d’aller 59 km plus loin avec la même batterie de 51,5 kWh nets grâce à une consommation d’énergie maîtrisée.

Soit une autonomie de 448 km en cycle mixte WLTP. Ne cherchez pas, aucune autre citadine ne promet un tel rayon d’action, du moins en attendant l’arrivée de la Volkswagen ID. Polo, sa proche cousine. Certes, certaines rivales s’en approchent, mais il y a toujours un « mais »… La Renault R5 ? En retrait avec 410 km en moyenne pour la version Autonomie Confort, à la capacité de batterie comparable. Surtout sur autoroute où son rayon d’action fond. La Peugeot e-208 ? Elle approche l’Espagnole avec 433 km revendiqués en version 51 kWh utiles. Mais la Lionne a pris un coup de vieux, tant en termes de style que d’équipements, alors qu’elle reste chère : 35 800 € minimum pour ladite pile.

De fait, la Cupra est tentante. D’autant plus qu’elle fait tourner les têtes et surprend agréablement à bord. Non seulement par son espace intérieur, très généreux dans le coffre et satisfaisant pour quatre adultes, mais également par sa présentation originale, même si les larges baquets et les coloris sombres, y compris au plafond, peuvent donner la sensation d’être confiné. On apprécie aussi la modernité de l’infodivertissement, et notamment le système multimédia intégrant le système Google en natif.

Sur la route : difficile à suivre !

Branche sportive du groupe VW oblige, la Raval est avant tout une Cupra. Malgré un déficit de puissance de 15 équidés par rapport à la VZ, les 211 ch restant assurent des accélérations canon, notamment un 0 à 100 km/h en 7s1. Les Françaises au même prix, avec leurs 150 ch, sont environ 1 seconde derrière. L’Alpine A290 ? Plus rapide en version 220 ch (6s4), mais bien plus chère (plus de 40 000 €, hors prime). Et son autonomie est catastrophique sur autoroute.

Certes, une telle puissance n’est pas impérative, mais l’aisance apportée participe au confort de conduite, et à la sérénité lors des dépassements. Par ailleurs, le châssis est dynamique et ludique. Nul doute que l’auto n’est pas aussi tranchante et précise que l’Alpine, la faute notamment à des mouvements de caisse amples, mais la direction apparaît directe (et même un peu trop sur voies rapides), et les prises de roulis ne sont pas désagréables, d’autant qu’elles permettent à l’avant de trouver de l’accroche en entrée de virage et à l’arrière de pivoter de manière progressive.

Autre avantage de cette relative souplesse de suspension : la Raval n’apparaît jamais insupportable sur les dos-d’âne malgré une certaine fermeté. On aimerait juste trouver davantage d’attaque à la pédale de frein. Par ailleurs, faute de différentiel autobloquant (réservé à la version VZ), il convient de doser l’accélérateur en sortie d’épingles, la déferlante de couple donnant du fil à retordre aux roues avant.

Et il n’y a pas qu’en termes de comportement routier que la Cupra Raval surprend agréablement. Sur voies rapides également, elle caracole en tête de sa catégorie. Bien que handicapé par une option jantes 19'' chaussées en 235 mm de large (au lieu de 18'' en 215 mm), notre modèle d’essai s’est montré frugal avec 18,4 kWh/100 km constatés sur une portion d’autoroute empruntée à 90 % à 130 km/h, par plus de 30 °C (clim réglée à 25 °C).

Alors bien sûr, pas de miracle avec une capacité de batterie de seulement 51,5 kWh nets : il sera en effet difficile d’envisager plus de 250 km avec 100 % de batterie, ou 210 km avec 80 %. Et on ira encore moins loin en hiver, même avec le pack à 1 250 € comprenant les sièges chauffants et la pompe à chaleur. Mais impossible de trouver mieux dans la catégorie. Par ailleurs, cela pourra suffire à certaines professions, ou pour quelques escapades de week-end, d’autant que la Raval ne s’attarde pas trop sur les bornes rapides avec, selon nos relevés, 29 minutes pour repasser de 10 à 80 %, par 38 °C à l’extérieur. Là encore, la concurrence est loin de proposer aussi bien.