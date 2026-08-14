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Cupra Raval « Endurance » : une vraie petite routière électrique ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

18  

2. L'équipement de la Cupra Raval "Endurance": suffisant d'origine, à deux gros détails...

 

Cupra Raval « Endurance » : une vraie petite routière électrique ?

D'office, la Raval endurance embarque notamment accès mains libres, régulateur de vitesse adaptatif, système multimédia Android OS avec réplication smartphone sans fil (Apple CarPlay & Android Auto), airbag frontaux et latéraux l'avant + rideaux AV/AR, antidémarrage électronique, instrumentation numérique 10,25 pouces, projecteurs et feux arrière à LED, vitres latérales et arrière athermiques, dossier arrière 2/3-1/3 rabattable, aide au stationnement, lampes de lecture arrière, sièges sport, etc.

Hélas, la navigation embarquée Google reste en option (750 €), de même que la pompe à chaleur, réservée à un onéreux pack hiver à 1250 €.

Equipements et options

Version : 211 ENDURANCE

Equipements de sécurité

  • Airbags frontaux, latéraux, rideaux et central

  • ABS

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Keyless GO : démarrage mains-libres

  • Système de surveillance de la pression des pneus

  • Airbag conducteur et passager AV, avec désactivation de l&#039;airbag passager AV

  • Feux AV signature tri-LED

  • Feux AR 3D avec logo illuminé et cérémonie

  • Contrôle de la pression des pneus

  • Avertisseur de collision frontale avec alerte et freinage d&#039;urgence

  • Alerte de sortie du véhicule et détection de trafic AR avec Side Assist

  • Régulateur de vitesse adaptatif prédictif avec limiteur de vitesse

Equipements de confort

  • Aide au stationnement AR

  • Ecran tactile HD 12.9&quot;

  • Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquement

  • Banquette AR rabattable 2/3 - 1/3

  • Vitres électriques AV

  • Ceintures de sécurité AV 3 points avec prétensionneur avec rappel de ceinture de sécurité visuel

  • Sièges baquets avec réglages électriques pour les deux sièges AV, siège conducteur avec mémoire

  • Rétroviseur intérieur à basculement manuel

  • Ancrages pour sièges enfants i-Size, 2 points Top Tether et ancrage siège enfant côté passager

  • Régulateur de vitesse adaptatif prédictif avec limiteur de vitesse

  • Eclairage d&#039;accueil intégré aux rétroviseurs

  • Climatisation automatique 1 zone &#039;&#039;Climatronic&#039;&#039;

  • Volant multifonction CUPRA gainé avec satellites et palettes

  • Rappel de ceinture visuel et sonore, contact électrique à l’AV et à l’AR

Esthétique / Carrosserie

  • Peinture vernie

  • Jantes 18&quot; DEFIER

Autres équipements

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation (Sign Assist)

  • Pare-soleils avec miroirs de courtoisie éclairés

  • Lampes de lecture à l&#039;AV et à l&#039;AR

  • eCall - appel d&#039;urgence

  • Emergency Assist

  • CUPRA Connect

  • Direction progressive

  • Full Link sans fil ( Android Auto + Apple CarPlay)

  • Batterie garantie 8 ans ou 160 000 km

  • Garantie constructeur 2 ans, kilométrage illimité

  • Boîte de vitesse à fonction continu

  • Chargeur à induction

  • 7 HP

  • Câble de recharge Mode 3 32A

  • ESP

  • Intérieur Ambiances PULSE

  • Commande vocale

  • Phares et essuie-glaces automatiques avec réglage de l&#039;intermittence

  • Megabox sous le plancher

Options disponibles

  • Extension de garantie 1an / 30 000 km

     : 

    150 €

  • Extension de garantie 2 ans / 80 000 km

     : 

    270 €

  • Extension de garantie 3 ans / 100 000 km

     : 

    450 €

  • Vitres AR surteintées

     : 

    220 €

  • Toit panoramique fixe

     : 

    650 €

  • Extension de garantie 3 ans / 150 000 km

     : 

    590 €

  • Extension de garantie 1an / 60 000 km

     : 

    220 €

  • Navigation

     : 

    750 €

  • Jantes 19" VANDAL

     : 

    850 €

  • Jantes 18" DEFIER USINÉES

     : 

    300 €

  • Jantes 19" MAVERICK

     : 

    750 €

  • Toit bi-ton

     : 

    400 €

  • Intérieur Ambiances FEEL

     : 

    1400 €

  • Intérieur Ambiances IMMERSIVE

     : 

    1200 €

  • Extension de garantie 2 ans / 120 000 km

     : 

    500 €

  • Extension de garantie 1an / 90 000 km

     : 

    260 €

  • Extension DataPlan à 180 GO sur 3 ans

     : 

    165 €

  • Extension DataPlan à 300 GO sur 5 ans

     : 

    275 €

  • Projecteurs Matrix LED avec cérémonies + Light Assist

     : 

    895 €

  • Câble de recharge domestique 2,3 kWh mode 2

     : 

    180 €

  • Crochet d'attelage escamotable électriquement

     : 

    650 €

  • Pré-installation pour attelage

     : 

    185 €

  • Clé physique supplémentaire pour Digital Key

     : 

    100 €

  • Peinture mate Century Bronze Mat

     : 

    1800 €

  • Peinture mate Vert Manganèse

     : 

    1800 €

  • Peinture spéciale Plasma irisé

     : 

    1000 €

  • Peinture Gris Magnetique Gris Magnetique

     : 

    560 €

  • Peinture métallisée Blanc Nevada

     : 

    560 €

  • Peinture métallisée Noir Minuit

     : 

    560 €

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