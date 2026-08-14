2. L'équipement de la Cupra Raval "Endurance": suffisant d'origine, à deux gros détails...
D'office, la Raval endurance embarque notamment accès mains libres, régulateur de vitesse adaptatif, système multimédia Android OS avec réplication smartphone sans fil (Apple CarPlay & Android Auto), airbag frontaux et latéraux l'avant + rideaux AV/AR, antidémarrage électronique, instrumentation numérique 10,25 pouces, projecteurs et feux arrière à LED, vitres latérales et arrière athermiques, dossier arrière 2/3-1/3 rabattable, aide au stationnement, lampes de lecture arrière, sièges sport, etc.
Hélas, la navigation embarquée Google reste en option (750 €), de même que la pompe à chaleur, réservée à un onéreux pack hiver à 1250 €.
Equipements et options
Version : 211 ENDURANCE
Equipements de sécurité
Airbags frontaux, latéraux, rideaux et central
ABS
Contrôle de la traction (TCS)
Keyless GO : démarrage mains-libres
Système de surveillance de la pression des pneus
Airbag conducteur et passager AV, avec désactivation de l'airbag passager AV
Feux AV signature tri-LED
Feux AR 3D avec logo illuminé et cérémonie
Contrôle de la pression des pneus
Avertisseur de collision frontale avec alerte et freinage d'urgence
Alerte de sortie du véhicule et détection de trafic AR avec Side Assist
Régulateur de vitesse adaptatif prédictif avec limiteur de vitesse
Equipements de confort
Aide au stationnement AR
Ecran tactile HD 12.9"
Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquement
Banquette AR rabattable 2/3 - 1/3
Vitres électriques AV
Ceintures de sécurité AV 3 points avec prétensionneur avec rappel de ceinture de sécurité visuel
Sièges baquets avec réglages électriques pour les deux sièges AV, siège conducteur avec mémoire
Rétroviseur intérieur à basculement manuel
Ancrages pour sièges enfants i-Size, 2 points Top Tether et ancrage siège enfant côté passager
Régulateur de vitesse adaptatif prédictif avec limiteur de vitesse
Eclairage d'accueil intégré aux rétroviseurs
Climatisation automatique 1 zone ''Climatronic''
Volant multifonction CUPRA gainé avec satellites et palettes
Rappel de ceinture visuel et sonore, contact électrique à l’AV et à l’AR
Esthétique / Carrosserie
Peinture vernie
Jantes 18" DEFIER
Autres équipements
Reconnaissance des panneaux de signalisation (Sign Assist)
Pare-soleils avec miroirs de courtoisie éclairés
Lampes de lecture à l'AV et à l'AR
eCall - appel d'urgence
Emergency Assist
CUPRA Connect
Direction progressive
Full Link sans fil ( Android Auto + Apple CarPlay)
Batterie garantie 8 ans ou 160 000 km
Garantie constructeur 2 ans, kilométrage illimité
Boîte de vitesse à fonction continu
Chargeur à induction
7 HP
Câble de recharge Mode 3 32A
ESP
Intérieur Ambiances PULSE
Commande vocale
Phares et essuie-glaces automatiques avec réglage de l'intermittence
Megabox sous le plancher
Options disponibles
-
Extension de garantie 1an / 30 000 km:
150 €
-
Extension de garantie 2 ans / 80 000 km:
270 €
-
Extension de garantie 3 ans / 100 000 km:
450 €
-
Vitres AR surteintées:
220 €
-
Toit panoramique fixe:
650 €
-
Extension de garantie 3 ans / 150 000 km:
590 €
-
Extension de garantie 1an / 60 000 km:
220 €
-
Navigation:
750 €
-
Jantes 19" VANDAL:
850 €
-
Jantes 18" DEFIER USINÉES:
300 €
-
Jantes 19" MAVERICK:
750 €
-
Toit bi-ton:
400 €
-
Intérieur Ambiances FEEL:
1400 €
-
Intérieur Ambiances IMMERSIVE:
1200 €
-
Extension de garantie 2 ans / 120 000 km:
500 €
-
Extension de garantie 1an / 90 000 km:
260 €
-
Extension DataPlan à 180 GO sur 3 ans:
165 €
-
Extension DataPlan à 300 GO sur 5 ans:
275 €
-
Projecteurs Matrix LED avec cérémonies + Light Assist:
895 €
-
Câble de recharge domestique 2,3 kWh mode 2:
180 €
-
Crochet d'attelage escamotable électriquement:
650 €
-
Pré-installation pour attelage:
185 €
-
Clé physique supplémentaire pour Digital Key:
100 €
-
Peinture mate Century Bronze Mat:
1800 €
-
Peinture mate Vert Manganèse:
1800 €
-
Peinture spéciale Plasma irisé:
1000 €
-
Peinture Gris Magnetique Gris Magnetique:
560 €
-
Peinture métallisée Blanc Nevada:
560 €
-
Peinture métallisée Noir Minuit:
560 €
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