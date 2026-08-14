D'office, la Raval endurance embarque notamment accès mains libres, régulateur de vitesse adaptatif, système multimédia Android OS avec réplication smartphone sans fil (Apple CarPlay & Android Auto), airbag frontaux et latéraux l'avant + rideaux AV/AR, antidémarrage électronique, instrumentation numérique 10,25 pouces, projecteurs et feux arrière à LED, vitres latérales et arrière athermiques, dossier arrière 2/3-1/3 rabattable, aide au stationnement, lampes de lecture arrière, sièges sport, etc.

Hélas, la navigation embarquée Google reste en option (750 €), de même que la pompe à chaleur, réservée à un onéreux pack hiver à 1250 €.