La Cupra Raval Endurance (211 ch, à partir de 33 600 €*) est évaluée dans la catégorie des citadines électriques à la capacité de batterie avoisinant 50 kWh utiles, qui comprend notamment :

-Peugeot e208 54 kWh (156 ch, à partir de 35 800 €)

-Renault R5 E-Tech Autonomie Confort (150 ch, à partir de 31 990 €)

*En incluant la remise de lancement de 2 500 €

Notez que les trois modèles sont éligibles à la prime CEE de 3 620 €