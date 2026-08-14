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Cupra Raval « Endurance » : une vraie petite routière électrique ?

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Alan Froli

20  

4. Cupra Raval Endurance - Les notes

 

Cupra Raval « Endurance » : une vraie petite routière électrique ?

La Cupra Raval Endurance (211 ch, à partir de 33 600 €*) est évaluée dans la catégorie des citadines électriques à la capacité de batterie avoisinant 50 kWh utiles, qui comprend notamment :

-Peugeot e208 54 kWh (156 ch, à partir de 35 800 €)

-Renault R5 E-Tech Autonomie Confort (150 ch, à partir de 31 990 €)

*En incluant la remise de lancement de 2 500 €

Notez que les trois modèles sont éligibles à la prime CEE de 3 620 €

Cupra Raval Endurance
Budget
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Pratique
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
 
Sécurité
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
 
Autonomie
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Note globale : 13,5 /20
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