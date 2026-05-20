Le Cupra Raval revoit déjà sa gamme, mais conserve un tarif de base intéressant

Si la marque a réussi à trouver sa place au sein du groupe Volkswagen, quitte à laisser Seat dans un espace flou, le nouveau Raval a pour rôle de consolider son positionnement.

Tous modèles confondus, la citadine devient la porte d’entrée dans l’univers Cupra. Jusqu’ici, nous connaissions les prix des finitions de lancement, mais la marque a tout revu et confirme le « à partir de ».

En ce qui concerne l’entrée de gamme, justement, il faut débourser la somme de 25 995 €. Vous prétendez ainsi à un moteur de 116 ch et une autonomie de l’ordre de 300 km, la marque ne précisant pas exactement le chiffre. Ce montant paraît raisonnable par rapport à la concurrence. Une Renault 5 (120 ch/312 km) demande 28 490 €, une Renault 4 (120 ch/308 km) nécessite un effort supplémentaire, 29 990 €, et une Peugeot E-208 (136 ch/363 km) n’est pas plus sage (28 400 €), mais va plus loin.

Moins cher que le Skoda Epiq

Fait assez étonnant, ce Raval se place en dessous d’une Skoda, en l’occurrence l’Epiq (116 ch/316 km) avec qui il partage ses dessous techniques. Le Tchèque s’affiche à partir de 26 470 €.

Afin de comparer plus en profondeur toutes ces versions, il nous manque une donnée de taille, la liste des équipements. Cupra nous fait savoir qu’elle ne sera communiquée qu’en juillet prochain, lorsque de la commercialisation de cette version.

Si la plupart des constructeurs commencent la carrière d’un modèle par une série de lancement, Cupra a dégainé une « gamme de lancement ». Depuis, la firme a déjà revu de fond en comble (ou presque) cette gamme et les tarifs.

Désormais, le deuxième niveau se nomme Endurance, embarque de série le système Full Link sans fil, un écran central de 12,9 pouces, un combiné d’instrumentation de 10,25 pouces, le démarrage sans clé, les palettes au volant, les projecteurs LED avec signature lumineuse CUPRA, les poignées affleurantes ainsi qu’un ensemble complet d’aides à la conduite. Cette finition s’accompagne de l’ensemble moteur de 211 ch et une batterie de 52 kWh pour une autonomie homologuée de 446 km. Son prix : 36 100 €.

Ensuite, le haut de gamme VZ comprend en plus des phares Matrix LED, des projections lumineuses dynamiques dans les portières, des jantes alliage 19 pouces ainsi que le Pack Edge, intégrant notamment la clé digitale, la climatisation automatique bi-zone, la caméra de recul et la fonction Vehicle-to-Load. Contre 42 000 €, vous repartez au volant d’une auto forte de 226 ch pouvant parcourir 440 km.

Enfin, la série limitée Avnier (420 exemplaires) est toujours au catalogue et se distingue notamment par des éléments de personnalisation. Avec un tarif de 40 460 €, cette série ne constitue pas le haut de gamme du Raval.