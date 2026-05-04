Un look affirmé, des détails intérieurs inédits, des puissances pouvant atteindre 220 ch, venez découvrir en avant-première la Cupra Raval
Ça y est, après une longue attente et de multiples teasers, nous allons enfin prendre le volant de la Cupra Raval. C'est bien évidemment dans la région de Barcelone, dont elle porte un nom d'un quartier de la ville espagnole que nous allons effectuer les premiers tours de roues au volant de la version VZ, la plus puissance forte de
Comme souvent chez Cupra, la Raval se distingue par un look loin de passer inaperçu avec des lignes saillantes, une identité affirmée avec une signature lumineuse en forme de triangles. La présentation intérieure ne manque pas non plus de personnalité avec une planche de bord moderne, enveloppante avec de nombreux jeux de lumière notamment ceux dans les contre-portes qui sont inédits grâce à un système avec de petits projecteurs situés de chaque côté de la planche de bord. Dénommé Ambient dash light, il projette sur les panneaux de porte des motifs lumineux colorés personnalisables et animés,
Dans un gabarit très compact long de 4,05 m, la Raval dispose d'une habitabilité arrière intéressante, mais surtout d'un coffre particulièrement généreux avec 441 litres, ce qui est vraiment très bien pour la catégorie.
Techniquement enfin, la Raval laisse un vaste choix de couple moteur/batterie. L'entrée de gamme Raval hérite de la petite batterie LFP (Lithium/Fer/Phosphate) de 37 kWh, 116 ch et environ 300 km d’autonomie. En finition V Plus, ce sera la même batterie, mais 135 ch et toujours 300 km avant la panne sèche. La finition V Endurance permet de passer à la grosse batterie NMC (Nickel/Manganese/Cobalt) de 52 kWh. La puissance grimpe à 211 ch, ce qui devient sportif, et l’autonomie est annoncée à 450 km. Enfin la finition la plus énervée VZ se marie avec la grosse batterie, et affiche 226 ch, pour un 0 à 100 en 6,8 secondes. L’autonomie chute alors à 400 km.
Pour ce premier essai, c'est la dernière version, à savoir la VZ, qui est également la plus puissante que nous aurons demain entre les mains.
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