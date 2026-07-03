Cupra dégaine une offre de "Leasing rebelle" sur la Raval, à partir de 199 €/mois. Mieux que l'offre sur l'ID. Polo ?

Hier, mon collègue Cédric Pinatel se penchait sur l'offre de leasing concernant l'ID. Polo d'entrée de gamme, concluant alors qu'elle était plus intéressante que l'offre sur la Renault 5 Five. On peut d'ores et déjà tirer la même conclusion avec la Cupra Raval. Eh oui, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le montant du loyer du crossover citadin de Cupra étant strictement identique à celui de la Volkswagen, pour un prix du neuf pourtant supérieur de 1 000 €, on concluera qu'elle est elle aussi plus intéressante que la citadine tricolore.

Match plié contre la française donc, mais qu'en est-il si l'on passe en mode lutte fratricide ? Le premier indice a déjà été donné. En effet, la Cupra Raval en finition de base simplement nommée "Raval" bénéficie d'une offre de leasing pour 37 mois et 30 000 km (identique à l'ID. Polo) avec un loyer de 199 €. Soit un montant strictement identique à celui de la cousine. Or, la Raval est plus chère en entrée de gamme, avec un tarif catalogue avant "coup de pouce CEE" de 25 995 €, tandis que la Polo est à 24 995 €. On rappelle que les deux bénéficient d'une batterie de 37 kWh de capacité, et d'un moteur de 116 ch tout aussi identique, pas de différence à ce niveau. Habitabilité et volume de coffre sont égalemement identiques

Plus intéressante financièrement parlant

L'Espagnole est cependant d'office plus intéressante que l'Allemande financièrement, puisque son rapport loyer/prix du neuf est plus favorable. Les 37 mois à 199 € représentent 28,3 % du prix, tandis qu'ils représentent 29,5 % pour l'ID. Polo. Cupra a donc plus confiance que Volkswagen dans ses valeurs résiduelles à 3 ans. Le loyer mensuel s'entend dans les deux cas "sans apport". Mais ce n'est valable que si l'acheteur est éligible à la prime CEE la plus importante (5 170 €, pour un revenu fiscal de référence par part de 17 300 € maximum). Pour ceux qui ne bénéficient que de la prime CEE de base (3 450 €), l'apport sera de 1 720 €, et dans les deux cas, le loyer mensuel lissé sur 37 mois sera de 245,50 €.

Mais au-delà de ce meilleur rapport loyer/prix du neuf, la Cupra se montre-t-elle également aussi généreuse en équipement ? La réponse est oui. Comme la Polo, elle offre les deux écrans numériques 10,3 et 12,9 pouces, le démarrage sans clé, les pleins phares automatiques, le régulateur de vitesse automatique, la connection Android Auto et Apple CarPlay sans fil, les aides à la conduite obligatoires désormais. Elle ajoute des feux arrière à effet 3D en triangles.

Mais un bémol sur la recharge rapide

Mais il y a bien un bémol. De façon incompréhensible, la Raval d'entrée de gamme voit sa puissance de recharge en courant continu, sur borne rapide donc, bridée à 50 kW, quand la Volkswagen ID. Polo s'offre 90 kW. Le temps de recharge de 10 à 80 % est donc de 23 minutes pour l'Allemande et non communiqué pour l'Espagnole, mais estimé à 35 minutes. Une véritable différence qui est à même de faire réfléchir si l'on fait régulièrement de longs trajets.

Au final, cela contrebalance l'avantage théorique financier. Car au final, on a des voitures identiques techniquement et au niveau des équipements, avec un loyer mensuel identique. Peu importe finalement que le prix neuf soit plus élevé pour la Raval, au quotidien le prix à payer sera surtout une recharge plus lente.

Reste le style, plus sage pour l'ID. Polo, et plus dynamique pour la Raval, et c'est un critère important, mais non objectif, qui peut faire pencher la balance. Mais nous, on vous conseille objectivement de choisir la Volkswagen, qui remporte ce petit match du leasing grâce à sa recharge plus rapide.

Verdict : l'ID. Polo remporte ce comparatif du leasing sur les versions d'entrée de gamme, même si la Raval ne démérite pas.