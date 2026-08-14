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Cupra Raval « Endurance » : une vraie petite routière électrique ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

20  

3. Cupra Raval Endurance : la concurrence, le bilan global, tous les tarifs

 

Cupra Raval « Endurance » : une vraie petite routière électrique ?

La concurrence : interne et… Française !

Forcément, la Cupra Raval Endurance trouvera sur sa route sa cousine VW ID. Polo, au style plus conventionnel mais aux prestations équivalentes, notamment en termes d’autonomies et de capacités de charge. On pourra aussi lui opposer les célèbres françaises Peugeot e208 et Renault 5 E-Tech, moins puissantes mais aux capacités de batteries comparables. Seul modèle à proposer une puissance équivalente : l’Alpine A290, plus chère toutefois.

À retenir : bonne pioche !

Ne nous méprenons pas : cette Cupra Raval Endurance ne peut être considérée comme une petite routière. Mais elle saura séduire ceux qui veulent une petite voiture capable de dépasser les 200 km d’une traite, voire 250 km avec les jantes d’origine, de taille plus raisonnable. D’autant qu’elle charge assez vite et qu’elle se montre à la fois performante, agréable à conduire, spacieuse et originale dans sa présentation. Reste à accepter de dépenser plus de 30 000 € dans une puce de 4 m de long (bonus compris), comme avec toutes les citadines électriques de cet acabit.

Caradisiac a aimé

  • Performances
  • Consommation d’électricité
  • Comportement routier ludique
  • Présentation
  • Espace intérieur

Caradisiac n’a pas aimé

  • Intérieur sombre
  • Autonomie encore juste dans l’absolu
  • Mesquineries d’équipement

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
211 ENDURANCE 0 (wltp) 36 100 €  €
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