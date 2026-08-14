La concurrence : interne et… Française !

Forcément, la Cupra Raval Endurance trouvera sur sa route sa cousine VW ID. Polo, au style plus conventionnel mais aux prestations équivalentes, notamment en termes d’autonomies et de capacités de charge. On pourra aussi lui opposer les célèbres françaises Peugeot e208 et Renault 5 E-Tech, moins puissantes mais aux capacités de batteries comparables. Seul modèle à proposer une puissance équivalente : l’Alpine A290, plus chère toutefois.

À retenir : bonne pioche !

Ne nous méprenons pas : cette Cupra Raval Endurance ne peut être considérée comme une petite routière. Mais elle saura séduire ceux qui veulent une petite voiture capable de dépasser les 200 km d’une traite, voire 250 km avec les jantes d’origine, de taille plus raisonnable. D’autant qu’elle charge assez vite et qu’elle se montre à la fois performante, agréable à conduire, spacieuse et originale dans sa présentation. Reste à accepter de dépenser plus de 30 000 € dans une puce de 4 m de long (bonus compris), comme avec toutes les citadines électriques de cet acabit.

Caradisiac a aimé

Performances

Consommation d’électricité

Comportement routier ludique

Présentation

Espace intérieur

Caradisiac n’a pas aimé

Intérieur sombre

Autonomie encore juste dans l’absolu

Mesquineries d’équipement