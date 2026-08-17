Factuellement, la Porsche Taycan est le premier modèle 100 % électrique du constructeur allemand. Lancé en 2020, il a d’ailleurs connu un excellent démarrage commercial avec plus de 40 000 unités vendues dans le monde en 2023. Mais depuis cette année-là, ses ventes n’ont cessé de plonger. En 2025, la berline pourtant améliorée techniquement ne s’est écoulée qu’à 16 000 unités. Sur les six premiers mois de l’année 2026, seulement 6 000 Taycan ont trouvé preneur.

Comme le rapportent les journalistes allemands de WirtschaftsWoche, la marque de Zuffenhausen songerait, en réaction à cette forte chute des ventes constatées depuis 2024, à ne pas remplacer la Taycan après la fin de carrière du modèle actuel. Ils précisent que la Taycan actuelle pourrait poursuivre sa commercialisation jusqu’en 2030, ce qui constituerait une carrière exceptionnellement longue (10 ans) pour un véhicule de ce genre.

La « seule voiture électrique de Porsche », vraiment ?

Curieusement, plusieurs médias ont écrit qu’il s’agissait de la « seule Porsche électrique de la gamme », laissant ainsi entendre qu’une telle décision représenterait un énorme renoncement du constructeur allemand sur cette technologie et un terrible constat d’échec : Libération et Le Figaro, des titres de bords politiques quasiment opposés, ont notamment titré de cette façon.

Les lecteurs de Caradisiac savent pourtant qu’il existe déjà deux autres modèles 100 % électriques dans le catalogue Porsche actuellement : le Macan arrivé en 2024 et le Cayenne disponible depuis ce début d’année 2026. Et d’ailleurs, ces deux modèles de SUV ont très probablement cannibalisé la clientèle de la Taycan. Dire que Porsche serait sur le point de renoncer à son « seul modèle électrique », alors qu’il vient au contraire d’élargir sensiblement sa gamme de véhicules à batteries, est donc totalement faux.

Une dépêche AFP à l’origine de cette erreur ?

Cette erreur sur le « seul modèle électrique de Porsche » se retrouve dans tous les médias ayant relayé une dépêche AFP publiée le 13 août dernier, qui semble avoir été depuis corrigée puisqu’elle ne décrit plus la Taycan comme l’unique véhicule de la gamme équipé de cette technologie.

Certains articles de ces médias écrits sur la base de cette dépêche AFP n’ont pas été modifiés depuis et avaient probablement été repris par des journalistes non spécialisés dans l’automobile : au Figaro, par exemple, ce ne sont pas les spécialistes de la rubrique automobile qui l’avait publié.

Il est tout à fait plausible que Porsche décide de ne pas concevoir de Taycan de seconde génération, préférant se concentrer sur les SUV électriques davantage appréciés par la clientèle actuellement. Mais même dans un contexte où la marque de Zuffenhausen a décidé de prolonger ses investissements dans la technologie thermique hybride rechargeable, il paraît totalement improbable qu’elle renonce totalement à l’électrique.