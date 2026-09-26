Enfin un livre qui célèbre les coupés presque accessibles

Et un de plus. En découvrant le nouvel ouvrage de Stéphane Guitard et Hugues Chaussin Coupés : 50 voitures iconiques, on s’attend à un énième livre sur les Ferrari, Maserati, Aston et Lamborghini qui font plier sous leur poids les bibliothèques des passionnés.

Exit les supercars

Mais ce n’est pas un ouvrage de plus. Et de Ferrari 250 GTO, ou de Jaguar Type E, il n’y a point. Les auteurs préviennent dès le préambule : « nous avons principalement sélectonné des autos « relativement » populaires ». Et ils ont fort bien fait de placer d’adéquats guillemets, puisque l’on retrouve dans leur ouvrage, la Facel Vega Facellia.

Mais on se consolera en découvrant les Renault 15 et 17, la Volkswagen Scirocco et même la Peugeot 304. La vocation populaire est donc parfaitement remplie dans les 130 pages de l’ouvrage dont l’iconographie varie entre des images d’archives et des photos d’aujourd’hui.

Outre d’impeccables, et parfois rares, images, chaque auto est détaillée, de sa genèse à ses différentes versions. Et, pour les collectionneurs à la recherche d’un modèle, les auteurs indiquent les périodes à suivre de chaque voiture qu’ils décortiquent, histoire de ne pas se tromper de millésime.

Mais il est une auto qui symbolise peut-être le mieux l’esprit du livre : ce sont les pages consacrées à la Porsche 914, succès aux US et four chez nous, jusqu’à se redécouverte par les fans de la marque de Zuffenhausen.

Pas de youngtimers faciles

Car pour les dirigeants de la marque, alliés pour l’occasion avec Volkswagen, cette voiture de la fin des années 60 se voulait moins éltiste que la 911. Un coupé pour (presque) tous, en somme. Exactement ce que les auteurs ont tenu à mettre en avant. Une certaine idée de l’automobile plaisir moins élitiste que les centaines d’ouvrages consacrées à la question. Sans pour autant sombrer dans la facilité de certains livres consacrés aux Youngtimers parfois tentés de trouver d'inestimables qualités au design d’une Renault 9.