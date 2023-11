La Ferrari 250 GTO vaut largement moins cher que la plus cotée des Mercedes

En 2018, tout le monde parlait de cette transaction privée concernant l’achat d’une Ferrari 250 GTO quelque part en Europe. Moyennant un prix de 70 millions d’euros, l’un des 36 exemplaires de la célèbre sportive de la marque au cheval cabré a changé de propriétaire cette année-là. Une somme jamais vue alors pour la vente d’une automobile, qui positionnait la 250 GTO comme la voiture la plus chère de tous les temps.

Depuis, ce record a été littéralement explosé par la Mercedes 300 SLR coupé « Uhlenhaut ». L’année dernière, l’un des deux exemplaires de la bête a été racheté au prix de 135 millions d’euros, ce qui fait de l’Allemande l’auto la plus chère (et de très loin). La Ferrari 250 GTO avait tout de même une chance de se rapprocher de ce chiffre à l’occasion d’une vente aux enchères organisée à New-York par RM Sotheby’s. Raté : l’exemplaire en question, le seul équipé originellement de la carrosserie « Tipo 1962 » avec un V12 porté à 4 litres, a bien battu le record de valeur pour une Ferrari vendue publiquement aux enchères. Mais avec 51,7 millions de dollars pour le montant de la transaction finale (en incluant les frais), on reste très loin de la Mercedes.

Quelle voiture pour battre le record ?

Théoriquement, certaines machines peuvent toujours battre le record de valeur de la Mercedes 300 SLR coupé « Uhlenhaut ». On pense notamment aux trois exemplaires survivants de la Bugatti Type 57SC Atlantic, ou même au fameux quatrième exemplaire perdu que tout le monde rêve de découvrir. Ou encore, au second exemplaire de la Mercedes 300 SLR Coupé toujours possédé par le musée de Mercedes-Benz. Mais l’époque où la Ferrari 250 GTO représentait le graal ultime pour les collectionneurs automobiles semble révolue.