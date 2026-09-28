Record d’excès de vitesse battu en France : 312 km/h en Porsche 911 GT3 en Haute-Savoie !

« Chef, sauf votre respect, je crois que c’était une 406 ». Tout le monde se souvient de cette réplique du film Taxi 2 sorti en 2000, où des gendarmes ne croyaient pas au chiffre de 306 km/h affiché par leur radar au passage de la berline Peugeot blanche à fond sur une autoroute.

Eh bien figurez-vous que ce chiffre vient d’être battu en France, dans la « vraie » vie. D’après la gendarmerie nationale qui relaie l’information sur son compte Facebook, une brigade de militaires vient de faire une prise record sur une autoroute de Haute-Savoie.

Une Porsche 911 GT3 à 312 km/h !

« 312 km/h, 312km/h, 312 km/h… oui, même nous nous avons dû le répéter plusieurs fois pour y croire. En Haute-Savoie, les gendarmes ont intercepté un conducteur à 312 km/h au lieu de 130 », peut-on lire.

L’image associée montre une Porsche 911 GT3 de la génération 991 (difficile de voir s’il s’agit d’une 991.1 ou d’une 991.2 « restylée »). La 991.1 GT3 pouvait atteindre 315 km/h d’après sa fiche technique, la 991.2 GT3 poussant ce chiffre à 318 km/h (avec respectivement 475 et 500 chevaux sous le capot).

Le véhicule a été envoyé en fourrière et le permis de conduire de la personne interpellée, immédiatement suspendu. On ignore si une procédure de saisie définitive du véhicule est en cours.

Avant cette « prise », la plus haute vitesse recensée lors d’un contrôle des forces de l’ordre sur la voie publique était de 287 km/h en mai dernier, déjà en Haute-Savoie (sur l’autoroute A40).