Découvrez Nina, notre nouvelle pilote, au volant de l'extraordinaire Porsche 911 GT3
Réjouissiez-vous les essais sur circuit sont de retour de façon récurrente sur Caradisiac et c’est Nina Costaganna, pilote instructrice, qui va mettre à mal la plupart des sportives du marché. Première victime, un mythe : la Porsche 911 GT3.
Pour tous les amoureux de véhicules sportifs, Porsche est sans aucun doute possible LA marque de référence. Depuis ses débuts, la marque de Zuffenhausen a toujours représenté, ce qui se fait de mieux en particulier grâce à une architecture moteur unique : le fameux 6 cylindres à plat, qui entraîne notamment un centre de gravité nettement plus bas que la majorité des productions de la concurrence. Bien évidemment, le modèle phare, c’est la 911.
Véritable icône de l’industrie automobile, la 911 se décline aujourd’hui dans de multiples versions (coupé, cabriolet, targa), mais aussi de très nombreuses puissances. Deux déclinaisons chapeautent la gamme : la GT3 RS, la plus radicale et la Turbo S. La première est atmosphérique tant que la seconde dispose de turbos.
Bienvenue à Nina Costaganna, nouvelle pilote Caradisiac
C’est donc la première que nous avons choisi de mettre à l’épreuve sur le circuit de Dreux, mais attention, il ne s’agit pas de n’importe quelle GT3 puisque notre modèle possède le pack Weissach, disponible pour la première fois sur la GT3. L’objectif de ce dernier est de diminuer le poids. On trouve donc du carbone sur les rétroviseurs ou sur certaines pièces du bouclier. À cela s’ajoutent un capot avant et un toit en polymère renforcé de fibres de carbone.
Un matériau présent aussi au niveau du châssis, de l’arceau de sécurité intérieur, mais aussi et surtout au niveau de l’imposant aileron arrière. Enfin, les jantes 20/21 pouces sont désormais en magnésium forgé. L’habitacle reçoit son lot de modifications avec en particulier avec un petit détail qui prouve la vocation de pistarde de cette GT3 : la possibilité de retirer les appuie-tête, souvent gênants avec lors du port du casque sur circuit.
Sur le plan technique, cette 911 GT3 est animée bien évidemment par la dernière génération de flat6, qui développe 510 ch et 450 Nm de couple. Les performances sont de tout premier plan avec une Vmax de 311 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en 3,4 s. Et pour augmenter son agilité, elle dispose depuis la génération précédente des roues arrière directrices.
Mais attention, tout cela a un prix. Ainsi, pour acquérir une 911 GT3, il faudra débourser 215 900 € auxquels il faudra ajouter 22 824 € pour le pack Weissach, mais si vous désirez exactement notre modèle d’essai, la facture va encore grimper et atteindre 270 000 €
Chiffres clés *
- Taux d'émission de CO2 : NC
- Bonus / Malus : NC
- Date de commercialisation du modèle : --
* pour la version .
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