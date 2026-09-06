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Porsche 911 Type 992 Gt3

Essai

Découvrez Nina, notre nouvelle pilote, au volant de l'extraordinaire Porsche 911 GT3

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Olivier Pagès

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Réjouissiez-vous les essais sur circuit sont de retour de façon récurrente sur Caradisiac et c’est Nina Costaganna, pilote instructrice, qui va mettre à mal la plupart des sportives du marché. Première victime, un mythe : la Porsche 911 GT3.

Découvrez Nina, notre nouvelle pilote, au volant de l'extraordinaire Porsche 911 GT3

Pour tous les amoureux de véhicules sportifs, Porsche est sans aucun doute possible LA marque de référence. Depuis ses débuts, la marque de Zuffenhausen a toujours représenté, ce qui se fait de mieux en particulier grâce à une architecture moteur unique : le fameux 6 cylindres à plat, qui entraîne notamment un centre de gravité nettement plus bas que la majorité des productions de la concurrence. Bien évidemment, le modèle phare, c’est la 911.

Véritable icône de l’industrie automobile, la 911 se décline aujourd’hui dans de multiples versions (coupé, cabriolet, targa), mais aussi de très nombreuses puissances. Deux déclinaisons chapeautent la gamme : la GT3 RS, la plus radicale et la Turbo S. La première est atmosphérique tant que la seconde dispose de turbos.

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Bienvenue à Nina Costaganna, nouvelle pilote Caradisiac

Découvrez Nina, notre nouvelle pilote, au volant de l'extraordinaire Porsche 911 GT3
Les essais sur circuit, c’est une tradition qui remonte à loin sur Caradisiac car il est impossible de savoir ce qu’une sportive a dans le ventre sur route ouverte. Pour différentes raisons, nous avions été contraints de mettre en sommeil les tests organisés à La Ferté Gaucher.
 
On le sait, vous êtes nombreux à avoir apprécié notre ami  Soheil Ayari au volant des voitures les plus puissantes. Au total, il aura essayé plus de 130 modèles, l’occasion pour nous de lui rappeler toute notre affection et le plaisir que nous avons eu à travailler avec eux.
 
Mais cette fois, il laisse le volant à un nouveau pilote, plus précisément à une nouvelle pilote, Nina Costaganna, et ce n’est pas le fruit du hasard : nous souhaitions donner la parole à une conductrice. Non pas principe, mais parce que nous voulions vous donner à lire, à entendre, la voix d’une personne, certes passionnée par la vitesse, mais aussi ancrée dans le réel, dans la réalité de la vie au quotidien et qui vous parlera des sportives autrement, plus en échos avec les problématiques du moment. Autres temps : autres mœurs. Mais ne vous méprenez pas : Nina adore les pneus qui crissent, les travers et les accélérations fulgurantes, en un mot : malmener les sportives, c’est son plaisir.
 
Il faut savoir qu’elle est, pour ainsi dire, née dans une auto. En effet, quand les mamans d’aujourd’hui achètent des SUV pour transporter leur famille, la sienne, elle, dès sa naissance, a acheté une Alfa Romeo Spider Duetto. Voilà ce qui a bercé l’enfance de Nina. A la suite, et pour faire court, elle a fait des études de commerces avant de diriger une entreprise d’import-export. Mais jamais, même devenue mère de famille, elle n’a jamais perdue de vue sa passion : l’automobile.
 
Elle fait ainsi partie des rares pilotes à avoir un BPjeps qui lui donne la qualification de monitrice de pilotage. Après plusieurs expériences de pilote (Karting, Lamera Cup, Funyo F5, Mitjet 2.0, Fun Cup, trophée Andros, VLN Nurburgring, OAK racing etc), elle passe aujourd’hui son temps à donner des cours sur tous les circuits d’Europe, à participer à des courses et désormais à essayer des sportives pour Caradisiac.

 

Notre modèle est pourvu de nombreuses options : peinture, pack Weissach, etc, mais elle est tout simplement magnifique.
Notre modèle est pourvu de nombreuses options : peinture, pack Weissach, etc, mais elle est tout simplement magnifique.

C’est donc la première que nous avons choisi de mettre à l’épreuve sur le circuit de Dreux, mais attention, il ne s’agit pas de n’importe quelle GT3 puisque notre modèle possède le pack Weissach, disponible pour la première fois sur la GT3. L’objectif de ce dernier est de diminuer le poids. On trouve donc du carbone sur les rétroviseurs ou sur certaines pièces du bouclier. À cela s’ajoutent un capot avant et un toit en polymère renforcé de fibres de carbone.

Découvrez Nina, notre nouvelle pilote, au volant de l'extraordinaire Porsche 911 GT3
L'imposant aileron fait partie du pack Weissach facturé plus de 20 000 €.
L'imposant aileron fait partie du pack Weissach facturé plus de 20 000 €.
Les jantes 20/21 en magnésium forgé contribuent à la réduction de poids.
Les jantes 20/21 en magnésium forgé contribuent à la réduction de poids.

Un matériau présent aussi au niveau du châssis, de l’arceau de sécurité intérieur, mais aussi et surtout au niveau de l’imposant aileron arrière. Enfin, les jantes 20/21 pouces sont désormais en magnésium forgé. L’habitacle reçoit son lot de modifications avec en particulier avec un petit détail qui prouve la vocation de pistarde de cette GT3 : la possibilité de retirer les appuie-tête, souvent gênants avec lors du port du casque sur circuit.

Des sièges baquets avec au choix des ceintures ou des harnais 5 points, la GT3 se veut aussi à l'aise sur la route ou la piste.
Des sièges baquets avec au choix des ceintures ou des harnais 5 points, la GT3 se veut aussi à l'aise sur la route ou la piste.

Sur le plan technique, cette 911 GT3 est animée bien évidemment par la dernière génération de flat6, qui développe 510 ch et 450 Nm de couple. Les performances sont de tout premier plan avec une Vmax de 311 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en 3,4 s. Et pour augmenter son agilité, elle dispose depuis la génération précédente des roues arrière directrices. 

Mais attention, tout cela a un prix. Ainsi, pour acquérir une 911 GT3, il faudra débourser 215 900 € auxquels il faudra ajouter 22 824 € pour le pack Weissach, mais si vous désirez exactement notre modèle d’essai, la facture va encore grimper et atteindre 270 000 €

Chiffres clés *

  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Bonus / Malus : NC
  • Date de commercialisation du modèle : --

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