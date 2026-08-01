La Porsche GT3 Touring se voit dotée d’un aileron type « queue de canard ». Est-ce une future déclinaison ou une simple option ?

Nos chasseurs de scoop font quelquefois des rencontres surprenantes sur les routes qui bordent le circuit du Nürburgring ou sur la piste de la Nordschleife elle-même. C’est ce qu’il s’est passé il y a quelques semaines lorsqu’ils ont découvert un exemplaire d’une Porsche GT3 Touring. Il s’agit d’une Porsche 911 GT3 équipée d’un drôle d’appendice aérodynamique ajouté à la poupe du véhicule.

Cette GT3 Touring ne passait déjà pas inaperçue avec sa couleur rouge « pétante » mais avec l’élément aérodynamique placé à l’arrière encore moins. C’est la première fois que l’on voyait une GT3 équipée d’un aileron de type « queue de canard ». Et cela sans que l’allure générale du modèle en pâtisse. L’aileron étant du reste bien intégré à la carrosserie de la GT3.

Multiples déclinaisons sur base GT3

Le passage à la génération 992 de la Porsche GT3 a donné des idées à la marque sportive. Elle a déjà, en plus des modèles GT3 et GT3 RS, proposé la S/T pour le 60e anniversaire de la Porsche 911, il s’agit d’un mélange de Porsche 911 GT3 Touring et de Porsche 911 GT3 RS avec un moteur de 525 ch associé à une boîte manuelle et embrayage à structure légère. La marque a aussi créé, une version cabriolet de la GT3. La GT3 S/C, pour Super Cabriolet, est dotée du châssis de la GT3 Touring avec le pack Touring, le moteur est un flat-six atmosphérique 4 litres de 510 ch pour 450 Nm de couple. Voilà qu’arrive maintenant une drôle de version dont la principale caractéristique et cet aileron type « queue de canard ». Cette auto est également dotée de jantes en magnésium qui sont en option sur les GT3/GT3 RS.

Nouvelle variante, quel est ton nom ?

Et il s’agit bien d’une voiture de chez Porsche puisque celui qui officie derrière le volant n’est autre que le pilote allemand Jörg Bergmeister, qui est le pilote officiel de la marque. Porsche n’ayant jamais proposé d’aileron « queue de canard » sur la GT3 auparavant, il peut s’agir d’une nouvelle variante dont on ne connaît pas encore l’appellation officielle. Quoi qu’il en soit, cet aileron ne perturbe pas la ligne générale de la carrosserie de la Porsche 911 GT3 Touring, et l’on voit que cette pièce « rapportée » est très bien finie et que le troisième feu stop est parfaitement intégré à l’aileron. La Porsche GT3 « queue de canard » devrait poursuivre encore ses essais pendant quelque temps avant que cet élément aérodynamique soit validé par Porsche.