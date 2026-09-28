Il y a quelques jours, on parlait du projet de Porsche de concevoir une nouvelle super-sportive haut de gamme, placée au-dessus de la 911 et conçue pour attaquer les machines à très hautes performances de chez Ferrari, McLaren et Lamborghini.

D’après les journalistes d’Automotive News, c’est la piste de la réutilisation de la plateforme de la Lamborghini Temerario qui tenait alors la corde : comme Audi avec sa Nuvolari, Porsche planchait sur une sportive « cousine » de cette Temerario reprenant son groupe motopropulseur hybride, composé d’un V8 biturbo 4,0 litres et de trois moteurs électriques.

Un nouveau flat-8 ? !

Dans un article publié par les journalistes de Handelsblatt, on apprend qu’un autre projet technique serait sur la table des dirigeants de Porsche pour concevoir leur propre mécanique plutôt que de reprendre celle de Lamborghini.

L’idée serait tout simplement de concevoir un nouveau moteur thermique à huit cylindres, reprenant la même architecture que le flat-six de la 911. Oui, on parle bien d’un « flat-8 », un type de moteur jamais vu dans l’histoire des Porsche routières. Il y a quelques années, déjà, le constructeur de Zuffenhausen avait expérimenté le développement d’un flat-8 de 5,0 litres, gavé par deux turbocompresseurs et produisant 750 chevaux (avec une zone rouge à 9 000 tours/minute tout de même). Le moteur avait été testé sur la route mais il avait ensuite été mis de côté.

Une super-sportive hybride construite autour de ce moteur ?

Porsche espère ajouter un nouveau modèle de voiture de sport à son catalogue, avec un prix de vente élevé de façon à dégager une forte marge. La voiture coûterait dans les 500 000€, soit le prix d’une Ferrari 849 Testarossa ou d’une Lamborghini Revuelto. Sachant que ces dernières disposent d’une mécanique hybride rechargeable (avec trois moteurs électriques) et que l’ancienne 918 Spyder disposait déjà d’un groupe motopropulseur électrifié, l’Allemande utiliserait sans doute aussi des moteurs électriques.

Porsche pourrait donner quelques informations sur ce nouveau projet à l’occasion des Capital Market Days le 7 octobre prochain. On sera donc bientôt fixé sur le sujet !