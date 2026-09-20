Maranello nous mène en bateau. Avec le projet Hypersail, Ferrari met son savoir-faire au service de la course à la voile. Une première pour la marque au Cheval Cabré.

Baptisé Ferrari Hypersail, ce monocoque transocéanique de 100 pieds (30,5 m) mêle innovations issues du sport automobile et ambitions nautiques. Ce voilier d’un genre inédit, conçu pour « voler » au-dessus de l’eau, embarque une tripotée d’innovation issue de l’univers automobile de la marque.

Un pont technologique inédit entre supercar et voilier

Pour stabiliser le voilier une fois au-dessus des flots, les ingénieurs Ferrari ont transposé les logiciels de contrôle de suspension active de la Purosangue.

Sur la route le système permet de contrôler le roulis ou encore le tangage. Il en va de même sur l’eau. Le système '« flight control » pilote automatiquement et en continu les volets mobiles (flaps) des foils et de la quille pour corriger instantanément l’assiette du bateau face vagues et au vent, maintenant une hauteur de vol stable au plus près de l’eau.

Ferrari a également adapté le système steer by wire (volant sans colonne de direction) aux manivelles de winchs (les fameux moulins à café) qu’il faut tourner pour tendre la voile. Avec le winch by wire, plus besoin d’arbres de transmissions. Lorsqu’il tourne la manivelle le marin entraîne des moteurs électriques. Ceux-ci agissent comme des générateurs. L’effort musculaire est converti en électricité réinjectée dans le réseau (architecture 800 v héritée des hypercars) de bord pour alimenter en direct les vérins chargés de border les voiles ou lever les foils. La fibre de carbone, les batteries et la gestion énergétique sont ainsi issues de la route.

Coques en stock

Ferrari est loin d’être un cas isolé. Les incursions des constructeurs automobiles dans le domaine nautique se multiplient, traduisant une volonté d’étendre leur modèle, leur art de vivre et leur savoir-faire sur l’eau.

Porsche est ainsi associé au chantier naval autrichien Frauscher Boats pour propulser ses ambitions électriques en milieu aquatique. Le modèle 790 Spectre, intègre ainsi l’architecture 800 volts et la batterie 100 kWh de la Porsche Macan électrique.

Brabus et AB yachts viennent d’annoncer un partenariat stratégique visant à créer le tout premier yacht au nom du préparateur. Lamborghini, Mercedes, Aston-Martin, Lexus ont tous accolé leur nom au monde nautique.