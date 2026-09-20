Coque en stock : Pourquoi les marques de voitures prennent le large ?
Maranello temple de la voile. Le nouveau bolide que s’apprête à lancer Ferrari n’est pas une hypercar mais un monocoque volant bardé de technologie empruntée à l’automobile. Le Cheval Cabré marche à voile et à vapeur. Et il n’est pas le seul. Plusieurs constructeurs ont déjà pris la mer, mais jamais déferlante d’innovations partagées entre la route et les vagues n’a été aussi poussée.
Maranello nous mène en bateau. Avec le projet Hypersail, Ferrari met son savoir-faire au service de la course à la voile. Une première pour la marque au Cheval Cabré.
Baptisé Ferrari Hypersail, ce monocoque transocéanique de 100 pieds (30,5 m) mêle innovations issues du sport automobile et ambitions nautiques. Ce voilier d’un genre inédit, conçu pour « voler » au-dessus de l’eau, embarque une tripotée d’innovation issue de l’univers automobile de la marque.
Un pont technologique inédit entre supercar et voilier
Pour stabiliser le voilier une fois au-dessus des flots, les ingénieurs Ferrari ont transposé les logiciels de contrôle de suspension active de la Purosangue.
Sur la route le système permet de contrôler le roulis ou encore le tangage. Il en va de même sur l’eau. Le système '« flight control » pilote automatiquement et en continu les volets mobiles (flaps) des foils et de la quille pour corriger instantanément l’assiette du bateau face vagues et au vent, maintenant une hauteur de vol stable au plus près de l’eau.
Ferrari a également adapté le système steer by wire (volant sans colonne de direction) aux manivelles de winchs (les fameux moulins à café) qu’il faut tourner pour tendre la voile. Avec le winch by wire, plus besoin d’arbres de transmissions. Lorsqu’il tourne la manivelle le marin entraîne des moteurs électriques. Ceux-ci agissent comme des générateurs. L’effort musculaire est converti en électricité réinjectée dans le réseau (architecture 800 v héritée des hypercars) de bord pour alimenter en direct les vérins chargés de border les voiles ou lever les foils. La fibre de carbone, les batteries et la gestion énergétique sont ainsi issues de la route.
Coques en stock
Ferrari est loin d’être un cas isolé. Les incursions des constructeurs automobiles dans le domaine nautique se multiplient, traduisant une volonté d’étendre leur modèle, leur art de vivre et leur savoir-faire sur l’eau.
Porsche est ainsi associé au chantier naval autrichien Frauscher Boats pour propulser ses ambitions électriques en milieu aquatique. Le modèle 790 Spectre, intègre ainsi l’architecture 800 volts et la batterie 100 kWh de la Porsche Macan électrique.
Brabus et AB yachts viennent d’annoncer un partenariat stratégique visant à créer le tout premier yacht au nom du préparateur. Lamborghini, Mercedes, Aston-Martin, Lexus ont tous accolé leur nom au monde nautique.
Une planche de salut premium ?
En s’associant à des chantiers navals de renom, les marques automobiles de luxe étendent leur savoir-faire sur un nouveau terrain de jeu exclusif des ultra-riches. Cette diversification leur permet de développer une nouvelle force d’attractivité auprès d’une clientèle immunisée contre les crises.
Face aux turbulences économiques et une transition énergétique compliquée, les constructeurs ont peut-être trouvé une nouvelle planche de salut. Reprenant en chœur la chanson de Renaud : Dès que les vents tourneront / Nous nous en allerons…
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