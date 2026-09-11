"The Quail" est-il le plus beau salon automobile du monde?

La manifestation « Le Quail Lodge a motorsports gathering » est elle aussi son idée.

Avant la pandémie du COVID, le Salon de Genève était l’incarnation ultime de la passion automobile. C’était « le » rendez-vous incontournable des constructeurs, de TOUS les constructeurs. Généralistes, premium, prestige, exotiques, sur-mesure… Puis, la COVID 19 fit son apparition. L’édition 2020 fut annulée en dernière minute (comme tous les évènements de plus de 1000 personnes) compte tenu du risque sanitaire. En 2021 les mêmes causes produisirent les mêmes effets : annulation pour cause de Covid !

Le salon semblait bel et bien mort. Pourtant, une lueur d’espoir vint du Moyen Orient.

Le Qatar renflouait le GIMS et accueillerait une édition « GIMS QATAR » tous les 2 ans.

Sur le papier c’était bien : l’optimisme était permis. Hélas, la stratégie ne fut pas la bonne malgré les moyens généreux mis à disposition par le Qatar. Il aurait fallu pousser cette générosité jusqu’au bout via les transports et l’hébergement pour amorcer la pompe, l’Émirat avait les moyens matériels de faire renaître ce salon, d’abord dans le Golfe puis à Genève même dans un second temps. Ce ne fut hélas pas le cas… Pour l’instant…

Alors, l’automobile passion telle que nous la connaissions à Genève ? Comment va-t-elle ?

Elle ne s’est jamais si bien portée !

Le seul souci est que la très grande majorité de ces constructeurs européens ne vendent plus en Europe, mais essentiellement aux Etats Unis et dans les pays du Golfe. Pour ce faire, 2 vitrines : le Festival of Speed de Goodwood et « The Quail a Motorsports gathering » à Carmel…

Les chiffres donnent le vertige : sur 30 constructeurs de supercars et d’hypercars, 26 viennent d’Europe !!! Europe où ils n’exposent quasiment plus…

De l’ensemble des manifestations de la Monterey Car Week le Quail est la plus exclusive, la plus chère (2500$ le billet d’entrée pour les premiers acheteurs, jusqu’à 5000-6000$ par la suite au marché noir !!!), mais aussi la plus contemporaine.

Les automobiles de collection sont certes présentes (magnifiques expositions : Route 66, le Japon en course (autos ET motos) 17 Ferrari F40, une vingtaine de Lamborghini Diablo, quelques woodies, quelques avant-guerres, quelques muscles cars), mais aujourd’hui le Quail a muté pour devenir une sorte de « Genève by the Sea ». La clientèle du Quail aime les supercars et hypercars, de fait, le Quail est devenu, avec Goodwood, l’une des 2 manifestations où les constructeurs de supercars/hypercars exposent leurs derniers modèles et accueillent leurs clients. Un signe qui ne trompe pas : les parkings donnent un avant-goût via le nombre de Bugatti, Ferrari, Pagani, Koenigsegg et autres Henessey garées.

Ici l’Automobile conserve haut et fort son statut d’objet de désir, de rêve… Le Quail s’attache à présenter ce qu’il y a de mieux et surclasse toutes les autres manifestations de la MCW en matière de supercars/hypercars. Un signe qui ne trompe pas, plutôt que de tenir sa vente aux enchères sur sa propre manifestation, Hagerty la tient désormais au Quail : tout est dit !

Un autre baromètre est le fait d’ accueillir une/des première(s) mondiale(s). Le/les constructeur(s) supercars/hypercars cherche (nt) toujours à effectuer leurs lancements là où est présent leur public. Ils ont bien compris que les salons généralistes attiraient certes des visiteurs, mais pas leur public.



Le choix est vite fait : ce sont plus d’une quinzaine de lancements majeurs qui eurent lieu au Quail, c’est dire le prestige de la manifestation :

Bugatti Destrier (Programme Solitaire)

Koenigsegg CCGT1

Aston Martin VALEN

Audi Nuvolari

Bentley Supersport, Flying Spur S

Kimera K39/Koenigsegg developped



Gunther Werks SXR

Hennessey Blackbird

ACURA Nexera Concept

Lamborghini Revuelto SV

Spyker C8 Predator XXV

Czinger 21C Spyder

Mc Laren P50

Cadillac V-One

Toyota Gazoo Racing GR GT

Gunther Werks GXR Evo

Mc Murtry Speirling pure (seule 100 % électrique)

Le concours d’élégance

Aux origines, il y a 23 ans, le Quail était un Concours d’élégance. Si les constructeurs modernes sont venus si nombreux cela n’a pas empêché le Concours de se développer lui aussi. La passion automobile de Sir Kadoorie est authentique, il n’organise pas cet événement par intérêt financier (même au contraire il veut juste que cela soit beau et réussi quel qu’en soit le coût). Sur les plus de 200 véhicules de collection présents, le Concours vit primer cette année :

Best of Show

Ferrari 625/250 TRC 1957

Collection Bruce Meyer

Les Grandes Ferrari

Ferrari 250 GT Lusso

Larry Titchner

Prix Spirit of the Quail

Porsche 911 1965

Marc Davidian

Prix Hagerty

Lincoln Continental 1962

Richard Plavetich & Susan Detch

Prix Magneto

Lamborghini Diablo V12 1994

Caretakers collection

Le dessous des cartes.

Sir Kadoorie est l’un des hommes les plus riches du monde (top 200). L’objectif du Quail n’est pas de gagner de l’argent mais de faire un bel évènement à son goût. Durant la MCW Laguna Seca attire des dizaines de milliers de spectateurs, le Concours de Pebble lui aussi des foules importantes. Le Quail se satisfait parfaitement des +/- 2000 happy few, l’objectif n’est pas d’avoir « plus » de spectateurs. C’est en cela qu’il y a une opportunité intéressante dans le Golfe qui développe une vraie politique de tourisme haut de gamme…

Alors ? Genève by the Sea or not Genève ?

Que les Équipes de Sir Kadoorie aient réussi à faire l’un des deux plus beaux événements automobiles est indéniable. Le cadre, la profusion d’automobiles de rêve, les « beautiful people », les lancements : tout cela est exceptionnel c’est incontestable… Maintenant Genève c’était cela, mais pas uniquement, il y avait aussi les petites voitures populaires, les électriques et surtout le début du développement de l’automobile chinoise. L’électrique aux États-Unis se résume à Tesla. Avec son protectionnisme Donald Trump empêche actuellement les constructeurs chinois de vendre aux États-Unis. De fait, le Quail n’accueille quasiment pas d’électriques pures, seulement quelques hybrides. C’est en cela que la manifestation, si belle soit-elle, est une manifestation américaine accueillant une grande majorité de constructeurs européens. Goodwood est comparativement plus représentatif de la production mondiale. Cela veut dire aussi qu’il y a la place pour une manifestation dans le Golfe Persique, manifestation qui accueillera/it constructeurs américains/européens et asiatiques avec en premier lieu les constructeurs les plus dynamiques du moment : les Chinois… En clair tous les constructeurs… Le Quail aura montré la voie.. En plus de moyens et d’une solide volonté les pays du Golfe Persique ont 2 religions : l’ Islam et… l’Automobile !

Patrick Hornstein