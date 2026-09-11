Écrans tactiles : Le classement des meilleures et des pires interfaces embarquées dans nos voitures
Une étude révèle que manipuler l’écran de sa voiture en conduisant est plus distrayant qu’envoyer un sms. Alors que les tablettes tactiles se sont généralisées sur les planches de bord, une étude dévoile les meilleurs et les pires interfaces du marché.
Aujourd’hui le chic est au minimalisme, au dépouillé. Dans nos voitures presque toutes les commandes ont été regroupées au sein d’une unique dalle tactique centrale posée en majesté sur nos tableaux de bord. Une véritable choc de simplification ?
Tout mener du bout du doigt serait très aisé. s’il n’y avait à trifouiller dans les menus, voire des sous menus pour trouver la fonction voulue. Une enquête inédite menée par le média britannique What Car ? 1 met en lumière les risques majeurs de distraction générés par les écrans tactiles de nos voitures, et révèle quelles sont les meilleures interfaces automobiles... Et les pires.
Des temps de recherche multipliés par dix
Pour identifier les interfaces les plus fluides et pointer du doigt les plus laborieuses, What Car ? a soumis 21 modèles récents à un protocole d’essai. Analyse du nombre de clics nécessaire pour atteindre la commande voulue, mesure du temps de réaction et évaluation de l’effort mental.
D’après l’étude, le simple fait de régler le GPS peut faire quitter le regard de la route pendant plus d’une minute (74 secondes) en temps cumulé. Pour une même requête, le temps de recherche au sein des sous-menus peut varier du simple au décuple selon la voiture. Transport Research Laboratory démontrent que l’interaction avec les interfaces tactiles détériore les temps de réactions au volant dans des proportions supérieures celles liées à l’écriture d’un sms.
Pour limiter cette saturation visuelle, l’assistance vocale s’impose comme une alternative salvatrice. Cela permet d'exécuter de façon moins distractive et jusqu'à 96 % plus rapidement toute exécution de tâche. Encore faut-elle qu'elle soit utilisée par les conducteurs et adossée à une interface bien pensée et réactive. Car en matière d'ergonomie et d'efficacité tous les systèmes embarqués dans nos voitures ne se valent pas.
La Renault 4 en tête
Sur seulement 4 véhicules sur les 21 testés, les exécutions des tâches (taper une adresse GPS, changer de station de radio ou régler la climatisation) sont parvenues à maintenir la durée totale d’inattention sous la barre critique des 2 secondes d’affilée sur l’écran et des 12 secondes cumulées (entrecoupé de quelques coups d’œil sur la route) recommandés par les autorités américaines de sécurité routière (NHTS). Et trois modèles seulement obtiennent la note maximale de 5 étoiles.
Avec son système OpenR Link, la Renault 4 fait figure de référence. L’écran tactile de 10,1 pouces orienté vers le conducteur est assisté d’une « réactive commande vocale », souligne l’étude. Et de signaler la présence « d’interrupteurs physiques intuitifs » rapidement accessibles pour la clim. Le second modèle français testé (Peugeot-e-5008) termine quant à lui à la 8e place avec « trop d’attention exigée pour la radio et le GPS ».
En deuxième position la Mercedes GLB dotée du système MBUX avec les IA de Google et Microsoft permet d’avoir une assistance vocale d’une « aisance remarquable ». Malgré l’absence quasi totale de boutons physiques, la Tesla Model Y complète le podium et les classements des voitures ayant obtenu la note maximale.
Interfaces lentes et labyrinthe de menus
À l’autre extrémité du spectre le premier modèle chinois, (exception faite de la sino suédoise Polestar 4, classée 11e) la BYD Sealion 5 DM-i occupe la 17e place, deux marches devant la MG IM5 (19 e). Les deux modèles n’obtiennent que deux étoiles.
En fin de peloton deux modèles obtiennent qu’une étoile. La Suzuki e-Vitara (20e) se voit reprocher « des temps de réponse d’une lenteur exaspérante ». Quant à la Honda HR-V (21e) il a fallu « 74 secondes d’attention » au total sur l’écran « pour encoder manuellement une adresse GPS".
Classement des 21 voitures testées
|Marque et modèle
|Nom de l’interface
|Note
|1
|Renault 4
|OpenRLink
|*****
|2
|Mercedes-Benz GLB
|MBUX
|*****
|3
|Tesla Model Y
|Tesla User Interface
|*****
|4
|Mini Cooper Electric
|Mini OS 9
|****
|5
|Volkswagen T-Roc
|MIB 4
|****
|6
|Audi A5
|Multi Media Interface
|****
|7
|Mazda CX-5
|Mazda Connect
|****
|8
|Peugeot e-5008
|i-Connect Advanced
|****
|9
|Volvo XC60
|Volvo Car UX
|****
|10
|BMW iX3
|Panoramic Drive
|****
|11
|Polestar 4
|15.4in Centre Dispaly
|****
|12
|Land Rover Defender
|Pivi Pro
|***
|13
|Vauxhall Grandland
|PureConncet
|***
|14
|Kia EV5
|Connected Car Navigation cockpit
|***
|15
|Genesis GV60
|Connected Car Integrated cockpit
|**
|16
|Toyota C-HR
|Toyota Audio Multimedi
|**
|17
|BYD Sealion 5 DM-i
|12.8 inch Touchscreen
|**
|18
|Ford Ranger
|Sync 4A
|**
|19
|MG IM 5
|ISmart Connected suite
|**
|20
|Suzuki e-Vitara
|Integrated Dusplay System
|*
|21
|Honda HR-V
|Connect
|*
1 Most distracting infotainment systems revealed. La méthode : L’essayeur devait efféctuer 4 manipulations standardisées (changer de radio DAB et passer de la station Kisstory à Radio 4 ; modifier la température de 18°C à 24°C, activer le chauffage siège conducteur, programmer le GPS avec une adresse précise identique. Pour évaluer l’impact neuro-ergonomique des équipements embarqués, l’essayeur était équipoé d’une paire de lunettes Tobii Glasses 3 doté de suivi oculaire pour capter la trajectoire exacte du regard, le diamètre de la pupille et la fréquence des clignement d’yeux
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