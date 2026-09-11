Aujourd’hui le chic est au minimalisme, au dépouillé. Dans nos voitures presque toutes les commandes ont été regroupées au sein d’une unique dalle tactique centrale posée en majesté sur nos tableaux de bord. Une véritable choc de simplification ?

Tout mener du bout du doigt serait très aisé. s’il n’y avait à trifouiller dans les menus, voire des sous menus pour trouver la fonction voulue. Une enquête inédite menée par le média britannique What Car ? 1 met en lumière les risques majeurs de distraction générés par les écrans tactiles de nos voitures, et révèle quelles sont les meilleures interfaces automobiles... Et les pires.

Des temps de recherche multipliés par dix

Pour identifier les interfaces les plus fluides et pointer du doigt les plus laborieuses, What Car ? a soumis 21 modèles récents à un protocole d’essai. Analyse du nombre de clics nécessaire pour atteindre la commande voulue, mesure du temps de réaction et évaluation de l’effort mental.

D’après l’étude, le simple fait de régler le GPS peut faire quitter le regard de la route pendant plus d’une minute (74 secondes) en temps cumulé. Pour une même requête, le temps de recherche au sein des sous-menus peut varier du simple au décuple selon la voiture. Transport Research Laboratory démontrent que l’interaction avec les interfaces tactiles détériore les temps de réactions au volant dans des proportions supérieures celles liées à l’écriture d’un sms.

Pour limiter cette saturation visuelle, l’assistance vocale s’impose comme une alternative salvatrice. Cela permet d'exécuter de façon moins distractive et jusqu'à 96 % plus rapidement toute exécution de tâche. Encore faut-elle qu'elle soit utilisée par les conducteurs et adossée à une interface bien pensée et réactive. Car en matière d'ergonomie et d'efficacité tous les systèmes embarqués dans nos voitures ne se valent pas.

La Renault 4 en tête

Sur seulement 4 véhicules sur les 21 testés, les exécutions des tâches (taper une adresse GPS, changer de station de radio ou régler la climatisation) sont parvenues à maintenir la durée totale d’inattention sous la barre critique des 2 secondes d’affilée sur l’écran et des 12 secondes cumulées (entrecoupé de quelques coups d’œil sur la route) recommandés par les autorités américaines de sécurité routière (NHTS). Et trois modèles seulement obtiennent la note maximale de 5 étoiles.

Avec son système OpenR Link, la Renault 4 fait figure de référence. L’écran tactile de 10,1 pouces orienté vers le conducteur est assisté d’une « réactive commande vocale », souligne l’étude. Et de signaler la présence « d’interrupteurs physiques intuitifs » rapidement accessibles pour la clim. Le second modèle français testé (Peugeot-e-5008) termine quant à lui à la 8e place avec « trop d’attention exigée pour la radio et le GPS ».

En deuxième position la Mercedes GLB dotée du système MBUX avec les IA de Google et Microsoft permet d’avoir une assistance vocale d’une « aisance remarquable ». Malgré l’absence quasi totale de boutons physiques, la Tesla Model Y complète le podium et les classements des voitures ayant obtenu la note maximale.

Interfaces lentes et labyrinthe de menus

À l’autre extrémité du spectre le premier modèle chinois, (exception faite de la sino suédoise Polestar 4, classée 11e) la BYD Sealion 5 DM-i occupe la 17e place, deux marches devant la MG IM5 (19 e). Les deux modèles n’obtiennent que deux étoiles.

En fin de peloton deux modèles obtiennent qu’une étoile. La Suzuki e-Vitara (20e) se voit reprocher « des temps de réponse d’une lenteur exaspérante ». Quant à la Honda HR-V (21e) il a fallu « 74 secondes d’attention » au total sur l’écran « pour encoder manuellement une adresse GPS".

Classement des 21 voitures testées