L'écran géant de votre voiture pourrait vous coûter une fortune d'ici quelques années
Dans les années 90, une voiture finissait sa vie quand le moteur cassait. En 2026, c'est un écran noir ou une puce grillée qui envoie des véhicules en parfait état à la casse. Entre pénurie de composants et coûts de réparation délirants, voici l'alerte sur la "mort électronique" programmée de nos autos.
Sur les modèles sortis entre 2018 et aujourd'hui, l'habitacle a été envahi par des dalles numériques gérant tout : clim, navigation, sécurité. Selon une étude du cabinet d'expertise technique Dekra, la durée de vie moyenne d'une dalle LCD automobile est estimée à 10 ou 12 ans. "Le problème n'est pas que l'écran casse, c'est qu'il devient indispensable. Sans lui, vous n'avez plus de chauffage, plus de réglages de sécurité et, souvent, plus de compteur de vitesse," explique un technicien de Dekra.
Des tarifs de réparation qui dépassent la valeur résiduelle
C'est là que le piège financier se referme. Selon le barème des pièces de rechange de l'association SRA, le prix d'un bloc instrumentation numérique complet sur un SUV moderne oscille entre 2 500 € et 4 500 €. D'ici 10 ans, une voiture achetée 25 000 € aujourd'hui n'en vaudra plus que 5 000 € en moyenne, selon la dépréciation du barème de La Centrale. Si l'écran lâche à ce moment-là, la réparation représentera environ 80 % de la valeur du véhicule. De plus, CDTech, fournisseur chinois spécialisé dans la fabrication de solutions d'affichage LCD et TFT alerte. Les stocks de dalles d’ancienne génération (résolution WVGA) s’épuisent rapidement. Si votre écran lâche sur une citadine de 2019, la pièce de remplacement n'est parfois plus produite ou coûte une fortune.
Les capteurs ADAS : le cauchemar du contrôle technique
Depuis le durcissement des normes de sécurité, une défaillance d'un système d'aide à la conduite (ADAS) est souvent synonyme de contre-visite. Un simple radar de distance mal aligné ou une caméra de pare-brise défaillante bloque l'obtention du CT. Le calibrage de caméra ou de capteur frontal est facturé entre 150 € et 400 €, selon les barèmes de prestataires comme Speed ADAS ou Digital Car.
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