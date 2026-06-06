Malus, carburant, péages, assurances et radars : le grand chelem fiscal qui vide les poches des automobilistes

Ce n’est pas une surprise, mais rouler coûte de plus en plus cher, au moment même où la voiture demeure encore plus indispensable que jamais pour des millions d’automobilistes. La preuve encore avec un petit rebond du marché auto en mai, en hausse de 3,7 %. Mais acheter une voiture est un package : il faut l’immatriculer, l’assurer ou tout simplement la conserver et rouler, en y mettant une (grosse) poignée de taxes. En 2026, cette charge fiscale apparaît plus lourde que jamais pour les ménages français, avec des conséquences directes sur leur pouvoir d’achat. L’association Contribuables Associés pointe ce constat dans une nouvelle étude au vitriol consacrée à la fiscalité routière en France.

Une cinquantaine de taxes pour l’automobiliste

Aujourd’hui, cette pression fiscale massive représenterait entre 85 et 90 milliards d’euros par an. En résumé, toutes les étapes à la propriété d’une voiture, de l’acquisition (ou location), en passant, par le carburant, l’assurance, les péages, les réparations, les stationnements, et les contraventions, etc, et qui sont taxées, coûteraient environ 2 900 euros par foyer. L’association assure que « cette accumulation de prélèvements, souvent peu visible, place les automobilistes parmi les principaux contributeurs aux finances publiques ».

Dans le détail, il y a quatre groupements… d’une cinquantaine de taxes ! Le premier est celle dite « à l’entrée », qui comprend l’immatriculation et la fiscalité d’accès. C’est la carte grise ou désormais appelé certificat d’immatriculation. Si le tarif est voté localement, il est revu périodiquement à la hausse creusant des inégalités entre les territoires. En Corse, ce ticket d’entrée coûte 53 euros le cheval fiscal, quand il atteint 60 euros en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Et ça, c’est avant de payer les malus : le malus CO2 s’abat dès 108 g/km émis à 50 euros pour culminer à 80 000 euros pour les véhicules les plus émetteurs (à partir de 192 g/km), et celui au poids, ou le montant de la contribution passe à 10 euros pour un véhicule entre 1 500 kg et 1 699 kg, à 30 euros pour la fraction de masse à partir de 2 000 kg. Les propriétaires de grosses voitures sont clairement dans le viseur des impôts.

L’assurance ou le trou dans le portefeuille

La 2e catégorie de taxes repose sur la détention, c'est-à-dire les éléments obligatoires pour avoir le droit de rouler. Il y a par exemple l’assurance, « l’une des sources de prélèvements les plus sûres et les plus rentables pour l’État », selon Contribuables Associés. Dans l’étude, il est donc stipulé qu’un contrat d’assurance souscrit par un automobiliste couvre certains risques taxés à 33 % (relatifs à l’obligation d’assurance de responsabilité civile), d’autres à 9 % (relatifs aux autres risques non tarifés spécialement comme les dommages corporels subis par le conducteur) et d’autres à 18 % (relatifs aux risques afférents aux véhicules terrestres à moteur). À cela s’ajoutent des contributions annexes : 1,2 % versé au Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), ou encore un forfait attentats de 6,50 euros prélevé sur chaque contrat d’assurance au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, etc.

Vous avez aussi vos taxes d’usage, qui concernent directement vos déplacements. À la pompe, vous passez par exemple à la caisse à hauteur de 59,4 centimes par litre pour le gazole et 68,3 centimes par litre pour l’essence concernant l’accise sur les carburants (ex-TICPE). ll y a aussi la TVA à 20 % appliquée non seulement sur le produit brut, mais aussi directement sur le montant de l’accise. C’est une « taxe sur la taxe » pure et simple. Dans l’étude, il est dit que la fiscalité totale (taxes + CEE) dépasse désormais 55 % du prix payé en station-service.

N’oublions pas le contrôle technique, examen périodique obligatoire imposé par l’État. Si les centres agréés en captent la recette principale, l’État ponctionne aussi une part fiscale directe via la TVA à 20 %. L’association assure que sur chaque contrôle, environ un sixième du prix TTC est reversé au Trésor. L’extension du contrôle technique aux deux-roues et le durcissement des normes augmentent les recettes de TVA de l’État en élargissant le nombre de véhicules concernés. De plus, les réparations obligatoires et les contre-visites en cas de défaillance entraînent des dépenses supplémentaires pour les usagers, elles aussi soumises à la TVA. Rappelons que les tarifs appliqués au contrôle technique peuvent varier de 70 à plus de 100 euros en fonction des départements ou des véhicules, un écart qui agrandit logiquement la part des taxes par conducteur.

La taxe jusque dans le stationnement

Puis, le 4e groupement de taxes rassemble les sanctions et les contributions spéciales. Plus particulièrement les radars, avec un parc français qui compte environ 4 700 modèles automatiques. En 2024 (dernier rapport), il a généré 27,6 millions d’infractions pour des milliards d’euros de recettes. L’étude dénonce une véritable « tuyauterie budgétaire », où une part significative de cette manne sert au désendettement de l’État plutôt qu’à sécuriser les routes.

La pression fiscale se ressent également dans le stationnement payant, ainsi géré par les communes. Et bonjour les inégalités car le prix pour se garer n’est pas le même selon les territoires. D’autant que les contrôles ont pris une ampleur quasi industrielle avec plus de 16 millions de forfaits post-stationnement (FPS) envoyés en 2024. Une politique qui se traduit par une fiscalité de plus en plus punitive, comme à Paris, où les tarifs de stationnement ont triplé pour les véhicules lourds à 18 euros de l’heure… En conséquence, le FPS pour un SUV dans le centre de la capitale peut s’élever désormais à 225 euros, contre 75 euros pour une voiture standard.

Évoquons nos chères barrières de péage, qui subissent aussi une indexation automatique implacable. Sur le prix de chaque ticket d’entrée d’autoroute (hausse tarifaire de 4,75 % en 2023, + 3 % en 2024, + 0,92 % en 2025 et encore + 0,86 % au 1er février 2026), Bercy confisque discrètement une quote-part de 36 % du chiffre d’affaires des sociétés de concessionnaires comme Sanef ou APRR.

Au-delà de son rapport, l’association propose 7 mesures pour couper le moteur fiscal, comme la transparence sur le détail de la part d’impôt directement sur le ticket de caisse après chaque plein de carburant par exemple. Elle souhaite que chaque ménage prenne conscience de sa contribution réelle et souhaite geler les trajectoires fiscales autant que possible pour mettre fin à l’instabilité permanente.

L'avis Caradisiac. Pour frappantes qu'elles soient, certaines expressions employées par les Contribuables associés méritent d'être nuancées. L'influence des radars automatiques sur l'amélioration régulière des statistiques de sécurité routière est indéniable, dans la mesure où le nombre de victimes a été réduit de moitié entre 2003, année de leur apparition, et 2025. De plus, il suffit de respecter les limitations pour s'épargner des contraventions douloureuses. Quant au contrôle technique, il a aussi l'immense mérite de chasser certaines poubelles roulantes, aussi dangereuses que polluantes, de nos routes. Des routes qui figurent aussi parmi les meilleures d'Europe, comme on peut s'en rendre compe quand on voyage un peu. D'autre part, le fait de rouler en électrique, solution qui séduit un nombre croissant d'entre nous, permet aussi de s'affranchir de nombre de taxations pénibles, à commencer par celles pesant sur le carburant (et, dans certaines villes comme Paris, sur le stationnement). Bref, si tout n'est pas rose pour des automobilistes il est vrai très (trop) ponctionnés, difficile d'adhérer totalement à le description de cet "enfer fiscal" dénoncé par l'association.