Posséder une voiture coûte près de 6 000 € par an

Au-delà de son prix d’achat, une voiture coûtera en moyenne 5 900 € par an à son propriétaire si l’on en croit l’étude réalisée par le Forum Vies Mobiles, une association financée par la SNCF et spécialisée dans la mobilité. Il faut compter tous les frais du quotidien, à commencer par le carburant, en moyenne 1 500 € par an. Ce poste est en forte augmentation depuis 10 ans. Les dépenses d’entretien et de réparation augmentent également en raison du vieillissement du parc et d’un ralentissement des ventes souligne l’étude menée par Florent Laroche, économiste des transports au LAET (Laboratoire Aménagement Économie Transport). Ce dernier a actualisé une étude de référence du Commissariat général au développement durable (CGDD), datant de 2020 mais portant sur les chiffres de 2015.

Assurances, stationnement et entretien en hausse

Les assurances, elles aussi, augmentent beaucoup, plus 33% depuis 2015. L’étude pointe également du doigt, le stationnement hors domicile. Comptez environ 220 € par an en moyenne pour le stationnement public et 800 € par an pour la location d’un box ou d’une place de parking. En 2023, l’inflation est de l’ordre de 17,5% toujours comparé à 2015. A l’échelle des ménages, qui possèdent en moyenne 1,5 véhicule en France, c’est une dépense de 8 850 euros par an.

"C’est parce qu’on regarde trop souvent les coûts du système voiture séparément qu’on ne parvient pas à prendre conscience de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il est temps de repenser nos choix. Cet argent peut être investi autrement, pour des transports moins onéreux, plus écologiques et plus inclusifs", explique Sylvie Landriève, directrice du Forum Vies Mobiles.