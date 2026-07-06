Avant tout une petite explication lexicale s’impose puisque vous ne connaissez forcément pas « IM ». Ces deux lettres signifient en anglais « Intelligence in Motion » c’est-à-dire l’intelligence en mouvement. Le constructeur met donc en avant le haut niveau technologique pour séduire la clientèle.

Ensuite, il faut préciser que si le label IM est nouveau en France, il existe depuis plusieurs années en Chine, mais sous la forme d’une marque à part entière. Ce ne sera pas le cas en France où les modèles seront vendus dans les mêmes showrooms que MG. Pour ses débuts dans l’Hexagone, IM va débarquer avec deux véhicules.

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IM5 : la berline statutaire

Le premier est une berline longue de 4,93 m, qui reste très classique en termes de design. Aucune prise de risque de la part de MG. Il n’existe d’ailleurs aucun point de ressemblance entre les modèles MG et IM. Les lignes sont fluides avec des poignées de portes escamotables comme sur beaucoup d’électriques. La seule particularité se situe au niveau de la signature lumineuse en forme de crochet à l’avant et à l’arrière, c’est un bandeau lumineux qui court sur toute la largeur de la poupe. Cet artifice renforce la largeur de l’auto, qui mesure tout de même près de 1,96 m de large.

De profil, cette IM5 a des faux airs de berline coupé, pourtant elle possède bel et bien un hayon pour son coffre. Toutefois, celui-ci n’est pas le plus pratique en raison d’une forme peu rectangulaire et d’un volume de chargement modeste pour la catégorie avec une capacité de 457 litres, auquel s’ajoute un frunk de 18 litres pour ranger les câbles de recharge.

Bon point en revanche pour l’habitabilité arrière. Avec son empattement de 2,95 m, les passagers n’auront aucun problème pour l’espace aux jambes, même pour la place centrale en raison du plancher plat. Rien à signaler non pour la garde au toit. Attention, toutefois, comme souvent, les jambes des passagers seront surélevées en raison de l’implantation des batteries. Bon point en revanche concernant avec un dossier de banquette réglable.

Aux places avant, on découvre une planche de bord particulièrement épurée faisant la part belle aux écrans avec une double dalle numérique mesurant 26,3 pouces, qui regroupe instrumentation et multimédia. Elle côtoie un autre écran de 10,5 pouces implanté sur le haut de la console, - comme sur certaines Porsche - qui sert à régler la majorité des paramètres de la voiture que ce soit la climatisation, mais aussi les réglages du volant ou des rétroviseurs, ce qui dégrade l’ergonomie. Il sert également à diriger l’écran multimédia. Le dessin est agréable et les matériaux bien choisis. Les rangements sont nombreux en particulier sous la console.

IM6 : un SUV pour les familles

Le second modèle de ce label est l’IM6, un SUV long de 4,91 m et de 1,99 m de large. Stylistiquement la filiation est évidente avec toutefois une signature lumineuse avant spécifique tandis que celle arrière reste inchangée. Si les mensurations sont globalement proches, c’est bien évidemment la hauteur qui évolue logiquement le plus.

Si la planche de bord arrière est strictement identique à celle de la berline, l’impression d’espace est nettement plus importante en raison de la garde au toit conséquente. Le coffre est aussi plus pratique et vaste avec 596 litres auxquels s’ajoutent les 69 litres situés sous le plancher, mais aussi un frunk de 32 litres.

Dans les deux cas, l’équipement promet également d’être riches avec le toit panoramique, le stationnement entièrement automatique, l’affichage d’angles morts dans l’instrumentation et même beaucoup plus rare, un système de réduction des bruits comme sur les casques audio, qui permet de diminuer les bruits de roulement de 12 dB, ce qui notable en matière de confort pour les occupants.

Des puissances allant jusqu’à 752 ch et une puissance de charge de 396 kW

Différents sur le plan esthétique, ils partagent la majorité des éléments mécaniques. Ainsi, chaque modèle est décliné en deux configurations. La grande autonomie est animée par un moteur de 408 ch, 500 Nm, alimentée par une batterie de 100 kWh. Avec la berline, l’autonomie varie entre 655 et 710 km. Comptez entre 555 et 625 km pour le IM6.

Les deux profitent aussi d’une version Performance dotée de deux moteurs pour une puissance cumulée de 752 ch, 800 Nm de couple pour une autonomie 575 km pour la berline et 505 km pour le SUV. Les deux affichent des performances dignes de sportives avec des vitesses maximales respectives de 268 et 246 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en 3,2 s et 3,5 s.

Dotés d’une architecture 800 volts, ils bénéficient d’une puissance de recharge de 396 kW en courant continu. MG annonce 17 min pour passer de 10 à 80 % de la batterie sur une borne de 350 kW.

MG a également soigné le comportement avec de série des suspensions adaptatives sur les deux modèles et même pneumatiques sur le IM6. Les roues directrices sont également de série, ce qui permet d’avoir un diamètre de braquage d’environ 10 m, une belle performance pour des véhicules longs de plus de 4,90 m.

Style extérieur et intérieur distincts, équipement riche et innovant, capacités de recharge de premier plan, les IM5 et 6 affichent des spécificités typiques d’un véhicule premium. En lançant conjointement ces deux modèles très proches tant sur le plan esthétique et technique, MG pratique une politique assez proche de celle de Tesla avec ses Model 3 et Y. Eh bien évidemment, tout cela pour un tarif nettement plus accessible que la concurrence puisque les prix de la berline oscillent entre 53 990 et 59 900 €. Il faudra compter entre 56 990 et 62 990 € pour le SUV.