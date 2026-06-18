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Jusqu’à 8 000 € de remise sur la MG4, la marque chinoise n’y va pas avec le dos de la cuillère

Dans Pratique / Budget

Julien Bertaux

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MG sort l’artillerie lourde en proposant de grosses remises sur une grande partie de sa gamme, la compacte étant au cœur de cette offensive. Pour profiter de la meilleure offre, la reprise d’un véhicule est souvent nécessaire.

Jusqu’à 8 000 € de remise sur la MG4, la marque chinoise n’y va pas avec le dos de la cuillère
En cumulant remise et reprise, vous économisez 8 000 € pour l'achat d'une MG4.

La marque est connue pour son positionnement tarifaire agressif. Seulement, de nouveaux acteurs comme BYD ou Jaecoo viennent perturber sa position. C’est ainsi que MG pratique un geste commercial depuis le début de l’année, mais elle enfonce le clou ce mois-ci. Focus sur la Mg4 EV.

Apparue fin 2022, la MG4 est devenue l’épouvantail dans le segment des berlines compactes électriques. Tout en affichant des prestations globales tout à fait satisfaisantes, elle proposait un rapport prix/équipement imbattable.

En avril dernier, elle a bénéficié d’une mise à jour bienvenue avec notamment une planche de bord mieux présentée et une nouvelle console centrale. Si l’écran tactile de 12,8 pouces s’améliore en qualité, Mg décide toutefois d’installer des commandes physiques pour la climatisation, ce qui révèle du bon sens.

Techniquement, la berline fait toujours appel à différents accumulateurs, de 64 et 77 kWh, dont l’autonomie varie de 452 à 545 km. Côté recharge, il faut se contenter d’une puissance de 144 kW (soit un passage de 10 à 80 % en 38 minutes).

Quoi qu’il en soit, cette MG4 est toujours aussi pertinente, surtout jusqu’au 30 juin. Le réseau offre une remise de 6 000 €, cumulable avec une reprise de votre ancien véhicule de 2 000 €, soit 8 000 € au total.

Une compacte au prix d’une citadine

La MG4 débute ainsi à 25 490 €, soit un rabais de 24 %. La version Premium 77 kWh s’affiche quant à elle à 28 990 € et la XPower à 30 990 €.

La MG4 de base se place juste au-dessus de la Renault 5 (95 ch et 310 km d’autonomie) facturée 24 990 €, mais se révèle plus compétitive qu’une petite Hyundai Inster (95 ch et 327 km). Avouez qu’il y a de quoi réfléchir.

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