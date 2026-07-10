La marque sino-britannique a créé la surprise au Festival of Speed de Goodwood en présentant deux concepts inédits. Si le SUV Mg Cyber a de quoi attirer l’œil avec ses airs de Ferrari Purosangue, la GO compte bien participer à l’essor de la voiture électrique.

Bien que MG ne donne aucune indication sur le prix de cette auto, il y a de fortes chances qu’il soit particulièrement agressif. On pourrait s’attendre à une polyvalente au prix d’une citadine, sous la barre des 20 000 €.

Globalement, la marque est peu bavarde concernant cette auto qui sera commercialisée l’année prochaine. Elle préfère laisser le charme agir… Bien que tous les goûts soient dans la nature, il faut avouer que cette GO est particulièrement séduisante.

Loin d’être exubérant, notamment pour un concept, son design paraît simple, bien proportionné et équilibré. Une simplicité apparente proche de celle d’une Volkswagen ID.Polo, ce qui n’est certainement pas un hasard.

Puisque cette auto apparaîtra dans quelques mois, son dessin est figé. À l’exception des immenses roues, du bouclier avant très ouvert, du bas des flancs creusé et des minuscules rétroviseurs, vous avez sous les yeux le modèle définitif. Une voiture qui deviendra plus sage pour ne pas risquer de déplaire.

Elle aura fort à faire face aux Renault 5, Nissan Micra, Peugeot E-208, Opel Corsa Electric, sans oublier l’Allemande de VW. MG nous laisse totalement dans l’inconnu en ce qui concerne la taille de la ou des batteries, la puissance du ou des moteurs, l’architecture (traction ou propulsion), le gabarit ou encore l’aménagement intérieur.

Un SUV de luxe au programme

À l’autre bout de la gamme, MG compte s’attaquer aux SUV du segment D avec celui qui se nomme aujourd’hui Cyber. Comme pour la GO, son style apparaît très soigné avec un profil rappelant le Ferrari Purosangue et un arrière davantage inspiré du Hyundai Tucson, notamment au niveau des feux. Si MG indique qu’il sera électrique, aucune donnée technique ni date de sortie ne sont avancées à ce stade.