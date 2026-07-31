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Volkswagen Polo 3

Le starter de 7h00

Il n’y a pas que Goodwood dans la vie, les voitures banales ont aussi droit à leur festival !

Dans Salons / Autres évènements

Julien Bertaux

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Les Anglais savent fêter dignement l’automobile et le Festival of Speed de Goodwood en est le meilleur exemple. Pourtant, il existe un autre festival dédié à la voiture ordinaire, avec des exemplaires souvent rares.

Il n’y a pas que Goodwood dans la vie, les voitures banales ont aussi droit à leur festival !
Cela change des Ferrari 250 GTO, Jaguar Type E ou encore Ford GT40... (Crédit photo : Hagerty)

Il y a des événements automobiles qui font rêver, à l’image du concours d’élégance de Pebble Beach, du Mans Classic Legend ou encore du très connu FOS (Festival of Speed) pour ne citer qu’eux. Pourtant, d'autres rassemblements valent le détour.

En matière d’automobiles, les Anglais ont de la suite dans les idées et ne se montrent jamais sectaires. Comme tous les véritables passionnés, ils aiment toutes les automobiles. La preuve avec le FOTU, le Festival Of The Unexceptional, le festival de la voiture ordinaire.

Depuis 2014, il rassemble dans le Lincolnshire les modèles les plus banals produits entre 1971 et 2001. Enfin, ceux qui l’étaient à l’époque sont généralement devenus de vraies raretés. Souvent utilisées jusqu’à la corde ou sacrifiées par des primes à la casse ou environnementales, ces voitures ont pour beaucoup disparu de la circulation. C’est pourquoi cet événement a son importance et séduit de plus en plus. En 2024, environ 2 000 voitures y ont été exposées, ce chiffre est passé à 2 500 cette année avec 4 500 visiteurs.

Une Volkswagen Polo en tête

En plus de réunir de nombreux passionnés, un concours récompense les voitures dans un état proche de l’origine, typiques d’une époque, et souvent oubliées. Pour le jury, l’exercice ne fut pas simple : « La qualité des véhicules présentés était incroyable. Le choix a été si difficile que tous les propriétaires dont la voiture a été retenue sont, en quelque sorte, des gagnants. »

Volkswagen Polo III de 2001 (Crédit photo : Hagerty)
Volkswagen Polo III de 2001 (Crédit photo : Hagerty)

Il a pourtant bien fallu choisir, c’est une Volkswagen Polo 3 portes de 2001 qui monte sur la première marche. Elle appartient à son propriétaire depuis 20 ans, a été témoin de son mariage et s’est même aventurée sur le Nürburgring. Elle affiche plus de 280 000 km au compteur et elle sert quotidiennement.

Toyota Previa I de 1992 (Crédit photo : Hagerty)
Toyota Previa I de 1992 (Crédit photo : Hagerty)

En deuxième position se place un monospace qui a totalement disparu. Son look futuriste et son architecture propulsion le rendent unique et si attachant. Il s’agit d’un Toyota Previa de 1992. Son propriétaire l’a conservé exactement dans l’état où il l’avait acheté, allant même jusqu’à encadrer les divers détritus trouvés sous les sièges, notamment un emballage de KitKat et des bons BP.

Ford Focus I de 2001 (Crédit photo : Hagerty)
Ford Focus I de 2001 (Crédit photo : Hagerty)

Enfin, une Ford Focus de première génération datant de 2001 ferme la marche. Pour le jury, il s’agit de la « crème de la banalité ». Elle remporte cette troisième place notamment parce que cette auto est en voie de disparition rapide. Les juges ont beaucoup apprécié le fait qu’elle soit non seulement préservée, mais aussi utilisée.

Vous ne rêvez pas, une Rover 25 Streetwise côtoie une Audi A2. (Crédit photo : Hagerty)
Vous ne rêvez pas, une Rover 25 Streetwise côtoie une Audi A2. (Crédit photo : Hagerty)
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