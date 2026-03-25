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Volkswagen Polo 3

Repeindre sa voiture sur un parking, ce n’est pas une très bonne idée

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

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Restaurer une youngtimer promet généralement des moments passionnants voire absurdes. La preuve avec ce propriétaire bien déterminé à repeindre sa Volkswagen Polo de troisième génération dans des conditions discutables sur le parking d’un fast-food.

Repeindre sa voiture sur un parking, ce n’est pas une très bonne idée

Remettre en état une voiture un peu ancienne fait partie pour beaucoup de passionnés d’une activité reposante et gratifiante une fois l’objectif atteint. C’est exactement avec cet état d’esprit que le propriétaire de cette Volkswagen Polo à coffre s’attaque à la remise en état de sa carrosserie en plein jour sur le parking d’un restaurant Quick.

L’homme surpris par de nombreux automobilistes médusés se présente avec une simple bombe de peinture et son véhicule garé à proximité d’une poubelle. Une décision si étrange que plusieurs internautes sur les réseaux sociaux recroisent leurs témoignages -photos et vidéos à l’appui- de cette scène insolite.

Repeindre sa voiture sur un parking, ce n’est pas une très bonne idée

Une méthode catastrophique

Sans surprise, cette session de peinture sans aucune protection ni équipement fait sourire les commentateurs. Refaire la carrosserie d’une voiture dehors sans abri et avec une simple bombe ne peut donner un résultat convaincant avec de nombreuses poussières, des irrégularités du jet, et un brillant irrégulier. Bref, il sera difficile de sauver cette Volkswagen Polo sans devoir à nouveau la faire repeindre, mais par un vrai professionnel.

Une Polo berline en parfait état d'origine.
Une Polo berline en parfait état d'origine.
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