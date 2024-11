Quel modèle choisir pour ne pas se ruiner en entretien ?

Que celle ou celui qui a déjà, avant d’acheter une voiture, fait une étude complète sur les prix des révisions et des principales opérations d’entretien nous jette la première pierre. À ce chapitre, on se contente souvent de "on-dit". Ainsi, il paraît que les voitures allemandes sont horriblement chères à entretenir alors que les françaises ne maltraitent pas trop le portefeuille.

Afin de tordre, ou pas, le cou à ces idées reçues, idGarages.com vient de publier la 8e édition de son baromètre des prix de la réparation automobile. Parmi les enseignements de cette étude, on apprend que, en matière d’entretien automobile, l’Occitanie est la région la moins chère de France et que, sans surprise, c’est l’Île de France qui se classe à l’opposé. Autres informations majeures : le coût de la main-d’œuvre a progressé, en un an, de 4,9 % et les prix moyens des réparations de 7,6 %.

Il y en a pour tout le monde

Dans son étude, idgarages.com a relevé les tarifs moyens de deux des interventions les plus courantes, à savoir la révision générale et le remplacement de la courroie de distribution.

En ce qui concerne la première, c’est la Fiat Panda de 2e génération qui est la moins coûteuse, avec une facture moyenne de 241,01 €. Plus surprenant, la médaille d’argent revient à la Volkswagen Polo V (250,68 €) qui devance ainsi le premier opus de la Citroën C3 (267,83 €). Pour ceux qui sont à la recherche de véhicules aux capacités familiales plus prononcées, sachez que le Citroën C4 Picasso 2 est le moins coûteux des monospaces (275,58 €) et la Peugeot 308 I la moins chère des compactes (301,94 €).

La hiérarchie est totalement bouleversée lorsque l’on s’intéresse au prix d’un remplacement de la courroie de distribution. Avec une moyenne de 424,66 €, la Volkswagen Polo 3 est la moins chère du marché, devant la Fiat 500 génération 2007 (440,80 €) et la Fiat Panda 3 (467,05 €). Ce qui surprend encore plus, c’est que nombre de "grosses" voitures parviennent à se glisser dans le Top 10 : la Volkswagen Passat 2 (4e avec 471,81 €), le Nissan Qashqai 2 (5e avec 477,78 €), la Dacia Logan 1 MCV (6e avec 482,95 €) et le Nissan Qashqai 2 phase 2 (7e avec 484,77 €).