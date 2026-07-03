En bref : SUV 100% électrique 204 ch à 340 ch Propulsion ou 4x4 Batteries 59 kWh ou 77 kWh nets à partir de 45 990 €

Comme la version "coupé" Sportback essayée il y a peu, la version classique du Q4 e-tron s'offre un profond restylage. Une fois n'est pas coutume, c'est sur la version d'entrée de gamme que nous avons jeté notre dévolu. Après tout, quand on est sûr de ne jamais aller bien loin avec sa voiture électrique, fût-elle un modèle familial premium, on peut légitimement être tenté par une version d’appel à petite pile et petit moteur. À condition de bénéficier tout de même de bonnes prestations. A priori, pas d’inquiétude avec une marque réputée telle qu’Audi, mais on est en droit de se méfier…

C’est vrai qu’il est plutôt sympa ce nouveau Q4 e-tron : joliment dessiné et présenté, y compris dans sa version de base à sellerie tissu, même si quelques plastiques brillants s'invitent au niveau des portières, des parties basses et au centre du volant ; les sièges sport en série, de même que le système multimédia et l’instrumentation numérique, complétés ici par un troisième écran optionnel côté passager (800 €), y sont pour beaucoup. En outre, il y a de la place pour les passagers comme pour les bagages. Reste à savoir si cette inédite version d’appel est une bonne option pour accéder à tout cela à moindre coût…

Oui, inédite car depuis quelques années, le Q4 imposait au moins 285 ch et, surtout, une batterie de 77 kWh de capacité nette qui promet, avec ce modèle restylé et à l’efficience améliorée (le Cx notamment passe à la respectable valeur de 0,27), 568 km en cycle mixte pour la déclinaison Performance. Disposant de 204 ch et d’un accumulateur de 59 kWh nets, l’e-tron « tout court » avance un 0 à 100 km/h en 8s1, donc 1s5 plus lent mais respectable dans l’absolu, et également 433 km d’une traite… Reste à prendre le volant...