Essai - Audi Q4 e-Tron 50 (2022) : que vaut la version la plus puissante du SUV compact des anneaux ?

En bref SUV compact 299 ch À partir de 68 300 €

Chez Audi, les modèles électrifiés portent l’appellation e-Tron. Cela concerne aussi bien les véhicules hybrides rechargeables que les 100% électriques. La marque aux anneaux a débuté son offensive en 2018 avec son e-Tron, un gros SUV de près de 5 mètres, décliné ensuite dans une version coupé puis est apparu l’e-Tron GT, une berline haut de gamme conçue sur la même plateforme que la Porsche Taycan. Des véhicules technologiquement aboutis, mais très onéreux en raison de leur positionnement premium. Il a fallu 2021 pour qu’Audi commence sa descente en gamme avec des produits toujours électriques, mais moins coûteux à l’image de ce Q4. Même s’il est plus accessible que ses homologues, il n’en reste pas moins que ses tarifs débutent à partir de 50 000 € et il faut même compter 68 300 € pour notre modèle d’essai. On a connu mieux en termes de démocratisation.

Comme son nom l’indique, le Q4 est un SUV. Mesurant 4,59 m de long, ce Q4 vient se positionner entre le Q3 et le Q5. À l’image de la plupart des autres SUV de la marque, celui-ci se décline aussi dans une version coupé dénommée Q4 Sportback.

Aujourd’hui, nous testons la version « classique » à l’essai. Celle-ci affiche un look traditionnel, mais c’est toutefois la partie avant qui est la plus originale avec une large calandre pleine entourée par des projecteurs Matrix LED qui peuvent être personnalisés. L’arrière est pour sa part parcouru par un bandeau lumineux qui rejoint les deux feux.

Dans l’habitacle, on découvre une planche forme très horizontale avec une instrumentation 100 % numérique et des aérateurs qui courent sur toute la largeur. L’écran multimédia mesure 11,6 pouces et ce Q4 bénéficie de quelques spécificités comme le volant à double méplat équipé de touches tactiles éclairées lorsque le contact est enclenché, mais également la console flottante qui permet de dégager de nombreux rangements.

Bon point aussi pour les aspects pratiques. Les passagers jouiront d’un espace aux jambes et d’une garde au toit plus que satisfaisante. Cerise sur le gâteau, le plancher est plat ce qui permet d’utiliser aisément la place centrale arrière. Même constat pour le coffre avec une capacité variant entre 520 à 1 490 litres, soit un volume avantageux pour la catégorie.

Le Q4 est commercialisé avec trois motorisations 100% électriques. Leurs puissances vont de 204 ch pour la version 40 à 299 ch pour notre modèle d’essai en passant par 245 pour la déclinaison 45, réservée exclusivement aux professionnels. La 50 est donc la plus puissante, mais surtout, elle est la seule à proposer une transmission intégrale. Cette différence de puissance s’accompagne d’un couple nettement plus important avec une valeur 460 Nm, de quoi abattre le 0 à 100 km/h en 6,2 s et d’atteindre une vitesse maximale de 180 km/h. Des chiffres qui permettent de voyager en toute tranquillité. Quel que soit le réseau routier que vous emprunterez, une certaine tonicité sera au rendez-vous. Pas de quoi déstabiliser ce Q4, qui fait preuve d’une belle homogénéité. Les quatre roues motrices la renforcent dans ce domaine et lui permettent d’avoir plus de polyvalence, notamment pour ceux qui voudraient s’aventurer sur des terrains glissants comme en montagne par exemple.

Le confort des passagers est de très bon niveau avec une excellente filtration des bruits de roulement, mais aussi d’air, quelle que soit la monte pneumatique, roues de 21 pouces inclus, même si les 20 pouces offrent naturellement un résultat plus concluant. Sans être extrêmement dynamique en raison notamment d’une direction, qui manque un peu de consistance, tout en restant précise, le Q4 offre un une belle stabilité avec des mouvements de caisse parfaitement maîtrisés. Notons enfin, que pour une fois sur un modèle électrique, le ressenti de la pédale de frein est assez naturel, proche de celle d’une thermique.

Par rapport à certains de ces rivaux, le Q4 se distingue toutefois par son système de récupération plutôt complet. Il est ainsi doté comme les autres modèles du groupe Volkswagen d’un mode « Brake » qui augmente la régénération au freinage, mais surtout, il possède des palettes derrière le volant afin de choisir la puissance de la récupération en mode normal (D). Trois niveaux s’offrent à vous. Résultat, grâce à tout cela, nous avons enregistré un bilan intéressant pour la consommation. Ainsi, sur notre essai, nous avons relevé une moyenne de 18,8 kWh/100 km, de quoi garantir une autonomie supérieure à 400 km.

Pour ce qui est de la recharge, le Q4 a hérité d’une récente évolution lui permettant de recevoir des puissances de recharge pouvant aller jusqu’à 135 kW en courant continu. Le temps de charge de 5 à 80 % est réduit à 36 minutes. Pas de changement en courant alternatif avec 11 kW au maximum avec un temps de charge de 7 h 30.