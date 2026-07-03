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Audi Q4 E-tron

Essai

Que vaut le nouvel Audi Q4 e-tron en... entrée de gamme ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

4  

6. Audi Q4 e-tron (2026) : la fiche technique

 

Que vaut le nouvel Audi Q4 e-tron en... entrée de gamme ?

Les chiffres clés

Audi Q4 E-tron (2) 204 63 KWH
Généralités  
Date de commercialisation 29/04/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,58 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,63 m
Empattement 2,76 m
Volume de coffre mini 515 L
Volume de coffre maxi 1 487 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 040 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 350 Nm
Puissance moteur 204 ch|trs/min
Capacité batterie 63 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.1 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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