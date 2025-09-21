En 2026, la marque aux anneaux se prépare à un important restylage de son Audi Q4 e-tron

Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
SCOOP – Après avoir découvert des prototypes de l’Audi Q4 Sportback e-tron, nos chasseurs de scoop ont surpris un prototype de l’Audi Q4 e-tron restylé. Le SUV Compact électrique de la marque d’Ingolstadt bénéficiera l’an prochain d’un lifting assez profond puisqu’il devrait concerner des modifications de style, une refonte de l'habitacle et aussi des évolutions de la plateforme et des batteries.

En mai dernier, le futur Audi Q4 e-tron Sportback restylé été surpris sur la route par nos chasseurs de scoop, aujourd’hui c’est tour de l’Audi Q4 E-tron restylé d’être photographié en pleine action. Le prototype pris en photo est toujours très camouflé, mais des modifications de style sont clairement visibles sous la couche d’adhésifs dont le prototype est recouvert.

Pour Audi, le restylage des Audi Q4 e-tron et Audi Q4 e-tron Sportback devrait permettre de donner un second souffle à ce modèle qui ne fait pas un parcours très glorieux en ce qui concerne son objectif de ventes. Remanié, ce modèle pourrait davantage séduire avec une offre d’équipements évolués et peut-être également une légère baisse des tarifs pour le rendre encore plus attractif.

Une planche de bord modernisée

Les modifications de style de cet Audi Q4 e-tron et de sa version Sportback, concerneront surtout la partie avant. La signature lumineuse du modèle va ainsi évoluer, tandis que le bouclier avant et la calandre vont bénéficier également de modifications. Les bas de caisse seront aussi remaniés, tandis qu’à l’arrière la signature lumineuse des feux devrait également être modifiée. Ce qui ne se voit pas et qui va bénéficier d’importantes modifications c’est l’habitacle. Comme lors de son apparition l’Audi Q4 e-tron avait déçu par sa présentation trop classique, Audi se serait décidé à modifier la planche de bord pour qu’elle devienne plus moderne et adopte le double écran incurvé des derniers modèles de la marque comme la nouvelle génération d'Audi A5 et Audi Q5.

Des batteries LFP en préparation

L’importance du changement au sein de l’habitacle coïncidera avec l’arrivée d’équipements high-tech dernier cri et des aides à la conduite évoluées. Lancé en 2021, l’Audi Q4 e-tron avait bien besoin d’un restylage, d’autant plus que pour Audi comme chez Volkswagen, pour des raisons économiques, on veut faire durer le plus longtemps possible les modèles, qu’ils soient thermiques ou électriques. Et le groupe allemand doit faire face également au report de la nouvelle plateforme SSP et pour cela va faire évoluer sa plateforme MEB (dont dispose l’Audi Q4 e-tron) qui va devenir une MEB Plus et pourrait faire bénéficier l’Audi Q4 e-tron des nouvelles batteries dotées de la chimie LFP (Lithium-Fer-Phosphate), moins onéreuses que les batteries NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) les nouvelles batteries LFP sont assemblées en Cell-to-Pack qui permet de réduire le poids et l’encombrement (moins de cloisons et de câbles) de la batterie et de diminuer son coût de revient. Cela permettrait à Audi de faire bénéficier son Audi Q4 e-tron d’une baisse de tarif. L’Audi Q4 e-tron restylé devrait arriver sur le marché au second semestre de 2026.

