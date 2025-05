Pour le prochain millésime, Audi va apporter quelques modifications à son SUV Audi Q4.

Après avoir connu des évolutions techniques concernant les groupes motopropulseurs (moteur et batterie) en 2023, l’Audi Q4 e-tron s’apprête à bénéficier d’un restylage qui lui permettra de poursuivre sa carrière en toute sérénité. Ce modèle lancé en 2021 utilise la plateforme MEB des Volkswagen ID.4 et ID.5, les SUV électriques de la marque de Wolsfburg.

Toujours disponible en deux carrosseries Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback, le Q4 E-tron affiche un beau gabarit de 4,59 m de long et vient se placer en dessous de ses grands frères Audi Q6 e-tron et Audi Q 8 e-tron. Les ventes de ce modèle n’étant pas conformes aux objectifs de la marque aux anneaux, le restylage pourrait améliorer les choses.

Un lifting qui ne se dévoile pas encore

Les prototypes de ce SUV Audi Q4 e-tron camouflent encore leurs lignes sous une importante couche d’adhésifs placée à l’avant, à l’arrière et sur les bas de caisse. Mais l’œil aiguisé de notre chasseur de scoop a repéré certaines évolutions stylistiques. Cela concerne une face avant qui est remaniée, ceci est visible en particulier sous la calandre, le bouclier ayant été modifié.

Vraisemblablement, rien de neuf sous le capot

Il y a aussi un nouveau graphisme pour les projecteurs à l’avant et les feux à l’arrière, tandis que le bouclier arrière affiche également des modifications. Toutes ces modifications ne changeront pas profondément le modèle qui, par ailleurs, pourrait disposer d’évolutions en ce qui concerne les aides à la conduite, et l’infodivertissement (mises à jour logicielles probables). En ce qui concerne les motorisations, comme elles ont été modifiées en 2023, l’offre devrait demeurer inchangée avec un groupe motopropulseur de 286 ch en deux (propulsion) et quatre roues motrices et une motorisation de 340 ch en quatre roues motrices. Pour les versions quatre roues motrices, le Q4 e-tron s’équipe de deux moteurs, un sur chaque essieu.