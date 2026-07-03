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Audi Q4 E-tron

Essai

Que vaut le nouvel Audi Q4 e-tron en... entrée de gamme ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

3  

3. L’équipement de l’Audi Q4 e-tron : vicieux…

 

Que vaut le nouvel Audi Q4 e-tron en... entrée de gamme ?

D’office, la dotation de série est réjouissante avec notamment la planche de bord à deux grands écrans et sa connectivité totale, la clim auto bizones, le hayon électrique, les sièges sports ou encore deux espaces pour la recharge à induction sur la console centrale.

Pour conserver un prix d’appel inférieur à 47 000 € au catalogue, gage de l’accès aux différentes primes CEE, les finitions supérieures ont été remplacées par des packs Business Executive (6 450 €) ou S line (9 000 €). Jusque-là, rien d’anormal, sauf qu’ils sont souvent imposés pour accéder à de nombreux équipements, notamment la quasi indispensable pompe à chaleur ou à des accessoires basiques tels que le double-fond de coffre réglable en hauteur. Dur.

Le point techno : des composants électriques revus pour plus d’efficience…

Tous les Audi Q4 e ‑tron restylés reçoivent un nouveau moteur arrière « APP350 » synchrone à excitation permanente (décliné en deux niveaux de puissance) annoncé moins énergivore. Une évolution qui s’accompagne de nouveaux composants tels qu’un onduleur à impulsions utilisant des semi ‑conducteurs en carbure de silicium censés réduire les pertes de commutation et améliorer l’efficience, notamment en charge partielle. Par ailleurs, de nouvelles fonctions logicielles contribuent à optimiser la consommation. Au total, l’efficience progresserait d’environ 10 % par rapport au modèle précédent. La transmission a elle aussi gagné en rendement grâce à un inédit lubrifiant à faible viscosité qui les pertes par friction et augmenterait l’autonomie par temps froid jusqu’à 12 km.

 

Equipements et options

Version : (2) 204 63 KWH

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Détecteur de pluie et de luminosité

  • Commande de désactivation de l&#039;airbag passager AV

  • Assistant de feux de route

  • Feux AR à LED

  • Trousse de secours avec triangle de présignalisation

  • Contrôle de la pression des pneus

  • Alerte de sortie de voie avec assistance d&#039;urgence

  • Airbags latéraux à l&#039;AV avec système d&#039;airbags rideaux et airbag central à l&#039;AV

  • Détecteur de fatigue

  • Limiteur de vitesse prédictif

Equipements de confort

  • Sièges AV chauffants

  • Verrouillage centralisé

  • Vitres AV électriques

  • Détecteur de pluie et de luminosité

  • Réception radio numérique (DAB)

  • Clé à fréquence radio (sans safelock)

  • Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique sans encadrement

  • Climatisation stationnaire

  • Dossier de banquette AR rabattable 40:60

  • Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants

  • Boitiers de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

  • Direction assistée électromécanique

  • Pare-brise en vitrage athermique

  • Régulateur de vitesse

  • Sièges Sport

  • Sièges AV à réglage manuel

  • Vitrage latérales et AR athermique

  • Câbles de recharge pour téléphone portable

  • Volant multifonction en cuir à branches doubles avec palettes

  • Climatisation automatique 2 zones

  • Phone box, recharge induction pour deux téléphones

  • Sièges i-Size et top tether

  • Rappel de ceinture de sécurité

  • Système d&#039;aide au stationnement plus avec indicateur de distance

Esthétique / Carrosserie

  • Sellerie Tissu

  • Rails de toit en aluminium

  • Jantes 19&quot; style à 5 bras

  • Ciel de toit en tissu Gris

  • Peinture normale avec éléments de bas de caisse en Noir Mythique

Autres équipements

  • ASR

  • Préparation pour crochet d&#039;attelage

  • ESC

  • Hayon assisté électriquement pour l&#039;ouverture et la fermeture

  • Audi Drive Select

  • Tapis de sol AV/AR

  • Suspensions Confort

  • Sécurité enfant électrique

  • Outillage de bord

  • Audi pre sense front

  • Seuils de portes AV avec insert en aluminium, éclairés

  • Phares AV LED

  • Système de lecture des panneaux de signalisation par caméra

  • Assistant d&#039;intersection

  • Application intérieures en style aluminium

  • Pack Eclairage d&#039;Ambiance

  • Câble de recharge Mode 3, triphasé, 32A pour borne de recharge

  • Pédalier standard

  • Pack style aluminium

  • Pack intérieur Standard en tissu

  • Inserts décoratifs aluminium brossé mat

  • Pack MMI Experience plus

  • Audi store et smartphone interface

  • Audi Connect Remote &amp; Control

  • Audi connect urgence et service

  • Assistant de changement de voie

  • Assistant d&#039;évitement

  • Système d&#039;avertissement acoustique extérieur

  • Boîte de vitesse à variation continue

Options disponibles

  • Suppression totale d'identification (modèle et moteur)

     : 

    0 €

  • Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 100000 km

     : 

    1700 €

  • Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 150000 km

     : 

    2600 €

  • Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 80000 km

     : 

    900 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 120000 km

     : 

    1216 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 150000 km

     : 

    1737 €

  • Commande d'ouverture de porte de garage (HomeLink)

     : 

    300 €

  • Toit panoramique

     : 

    1500 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000 km

     : 

    687 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 90000 km

     : 

    861 €

  • Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 120000 km

     : 

    1300 €

  • Lave-phares haute pression

     : 

    300 €

  • Airbags latéraux AV et AR avec système d'airbags rideaux et airbag central à AV

     : 

    400 €

  • Affichage tête haute en réalité augmentée

     : 

    1100 €

  • Vitrage acoustique pour les glaces de porte AV

     : 

    150 €

  • Pare-brise à vitrage athermique dégivrant et acoustique, dégivrage télécommandé

     : 

    400 €

  • Jantes 20"style à 5 branches en Y Gris Graphite, tournées brillantes

     : 

    1100 €

  • Filet de séparation

     : 

    150 €

  • Audi Character Sound : Identité sonore à l'intérieur et à l'extérieur qui varie à l'accélération,

     : 

    750 €

  • Câble de recharge Mode 2, 8A, pour prise domestique

     : 

    0 €

  • Ecran MMI pour passager AV

     : 

    800 €

  • Vitrage Privacy

     : 

    500 €

  • Volant sport multifonction en cuir à branches doubles, aplati en haut et en bas, avec palettes

     : 

    250 €

  • Jantes aérodynamiques à 5 branches en V

     : 

    350 €

  • Jantes à 5 branches en V

     : 

    100 €

  • Jantes Audi Sport aérodynamiques à 5 branches

     : 

    650 €

  • Jantes Audi Sport aérodynamiques à 5 branches

     : 

    650 €

  • Jantes Audi Sport, rotor Evo à 5 bras, Gris Titane Mat, tournées brillantes

     : 

    1400 €

  • Jantes Audi Sport, rotor Aero à 5 bras, Noir, tournées brillantes

     : 

    1750 €

  • Jantes Audi Sport à 6 branches doubles

     : 

    1300 €

  • Insert décoratif en bois naturel beige argent

     : 

    400 €

  • Inserts décoratifs en Mesh anthracite

     : 

    400 €

  • Banquette AR 40/20/40

     : 

    300 €

  • Système de recharge compact

     : 

    850 €

  • Câble de recharge industriel CEE, triphasé, 16A

     : 

    0 €

  • Kit de réparation pour crevaison

     : 

    50 €

  • Dispositif d'attelage

     : 

    1150 €

  • Alarme

     : 

    550 €

  • Amplificateur de signal pour Phone Box

     : 

    350 €

  • MMI Experience Pro

     : 

    800 €

  • Pompe à chaleur

     : 

    1150 €

  • Appui lombaire à 4 axes pour les sièges AV

     : 

    300 €

  • Teinte vernie Gris Galet

     : 

    0 €

  • Teintes métallisées Blanc Glacier

     : 

    950 €

  • Teintes métallisées Noir Mythic

     : 

    950 €

  • Teintes métallisées Bleu Plasma

     : 

    950 €

  • Teintes métallisées Gris Tambora

     : 

    950 €

  • Teintes métallisées Vert Sauge

     : 

    950 €

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