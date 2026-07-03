Que vaut le nouvel Audi Q4 e-tron en... entrée de gamme ?

3. L’équipement de l’Audi Q4 e-tron : vicieux…
D’office, la dotation de série est réjouissante avec notamment la planche de bord à deux grands écrans et sa connectivité totale, la clim auto bizones, le hayon électrique, les sièges sports ou encore deux espaces pour la recharge à induction sur la console centrale.
Pour conserver un prix d’appel inférieur à 47 000 € au catalogue, gage de l’accès aux différentes primes CEE, les finitions supérieures ont été remplacées par des packs Business Executive (6 450 €) ou S line (9 000 €). Jusque-là, rien d’anormal, sauf qu’ils sont souvent imposés pour accéder à de nombreux équipements, notamment la quasi indispensable pompe à chaleur ou à des accessoires basiques tels que le double-fond de coffre réglable en hauteur. Dur.
Le point techno : des composants électriques revus pour plus d’efficience…
Tous les Audi Q4 e ‑tron restylés reçoivent un nouveau moteur arrière « APP350 » synchrone à excitation permanente (décliné en deux niveaux de puissance) annoncé moins énergivore. Une évolution qui s’accompagne de nouveaux composants tels qu’un onduleur à impulsions utilisant des semi ‑conducteurs en carbure de silicium censés réduire les pertes de commutation et améliorer l’efficience, notamment en charge partielle. Par ailleurs, de nouvelles fonctions logicielles contribuent à optimiser la consommation. Au total, l’efficience progresserait d’environ 10 % par rapport au modèle précédent. La transmission a elle aussi gagné en rendement grâce à un inédit lubrifiant à faible viscosité qui les pertes par friction et augmenterait l’autonomie par temps froid jusqu’à 12 km.
Equipements et options
Version : (2) 204 63 KWH
Equipements de sécurité
ABS
Détecteur de pluie et de luminosité
Commande de désactivation de l'airbag passager AV
Assistant de feux de route
Feux AR à LED
Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Contrôle de la pression des pneus
Alerte de sortie de voie avec assistance d'urgence
Airbags latéraux à l'AV avec système d'airbags rideaux et airbag central à l'AV
Détecteur de fatigue
Limiteur de vitesse prédictif
Equipements de confort
Sièges AV chauffants
Verrouillage centralisé
Vitres AV électriques
Détecteur de pluie et de luminosité
Réception radio numérique (DAB)
Clé à fréquence radio (sans safelock)
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique sans encadrement
Climatisation stationnaire
Dossier de banquette AR rabattable 40:60
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
Boitiers de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Direction assistée électromécanique
Pare-brise en vitrage athermique
Régulateur de vitesse
Sièges Sport
Sièges AV à réglage manuel
Vitrage latérales et AR athermique
Câbles de recharge pour téléphone portable
Volant multifonction en cuir à branches doubles avec palettes
Climatisation automatique 2 zones
Phone box, recharge induction pour deux téléphones
Sièges i-Size et top tether
Rappel de ceinture de sécurité
Système d'aide au stationnement plus avec indicateur de distance
Esthétique / Carrosserie
Sellerie Tissu
Rails de toit en aluminium
Jantes 19" style à 5 bras
Ciel de toit en tissu Gris
Peinture normale avec éléments de bas de caisse en Noir Mythique
Autres équipements
ASR
Préparation pour crochet d'attelage
ESC
Hayon assisté électriquement pour l'ouverture et la fermeture
Audi Drive Select
Tapis de sol AV/AR
Suspensions Confort
Sécurité enfant électrique
Outillage de bord
Audi pre sense front
Seuils de portes AV avec insert en aluminium, éclairés
Phares AV LED
Système de lecture des panneaux de signalisation par caméra
Assistant d'intersection
Application intérieures en style aluminium
Pack Eclairage d'Ambiance
Câble de recharge Mode 3, triphasé, 32A pour borne de recharge
Pédalier standard
Pack style aluminium
Pack intérieur Standard en tissu
Inserts décoratifs aluminium brossé mat
Pack MMI Experience plus
Audi store et smartphone interface
Audi Connect Remote & Control
Audi connect urgence et service
Assistant de changement de voie
Assistant d'évitement
Système d'avertissement acoustique extérieur
Boîte de vitesse à variation continue
Options disponibles
-
Suppression totale d'identification (modèle et moteur):
0 €
-
Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 100000 km:
1700 €
-
Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 150000 km:
2600 €
-
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 80000 km:
900 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 120000 km:
1216 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 150000 km:
1737 €
-
Commande d'ouverture de porte de garage (HomeLink):
300 €
-
Toit panoramique:
1500 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000 km:
687 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 90000 km:
861 €
-
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 120000 km:
1300 €
-
Lave-phares haute pression:
300 €
-
Airbags latéraux AV et AR avec système d'airbags rideaux et airbag central à AV:
400 €
-
Affichage tête haute en réalité augmentée:
1100 €
-
Vitrage acoustique pour les glaces de porte AV:
150 €
-
Pare-brise à vitrage athermique dégivrant et acoustique, dégivrage télécommandé:
400 €
-
Jantes 20"style à 5 branches en Y Gris Graphite, tournées brillantes:
1100 €
-
Filet de séparation:
150 €
-
Audi Character Sound : Identité sonore à l'intérieur et à l'extérieur qui varie à l'accélération,:
750 €
-
Câble de recharge Mode 2, 8A, pour prise domestique:
0 €
-
Ecran MMI pour passager AV:
800 €
-
Vitrage Privacy:
500 €
-
Volant sport multifonction en cuir à branches doubles, aplati en haut et en bas, avec palettes:
250 €
-
Jantes aérodynamiques à 5 branches en V:
350 €
-
Jantes à 5 branches en V:
100 €
-
Jantes Audi Sport aérodynamiques à 5 branches:
650 €
-
Jantes Audi Sport aérodynamiques à 5 branches:
650 €
-
Jantes Audi Sport, rotor Evo à 5 bras, Gris Titane Mat, tournées brillantes:
1400 €
-
Jantes Audi Sport, rotor Aero à 5 bras, Noir, tournées brillantes:
1750 €
-
Jantes Audi Sport à 6 branches doubles:
1300 €
-
Insert décoratif en bois naturel beige argent:
400 €
-
Inserts décoratifs en Mesh anthracite:
400 €
-
Banquette AR 40/20/40:
300 €
-
Système de recharge compact:
850 €
-
Câble de recharge industriel CEE, triphasé, 16A:
0 €
-
Kit de réparation pour crevaison:
50 €
-
Dispositif d'attelage:
1150 €
-
Alarme:
550 €
-
Amplificateur de signal pour Phone Box:
350 €
-
MMI Experience Pro:
800 €
-
Pompe à chaleur:
1150 €
-
Appui lombaire à 4 axes pour les sièges AV:
300 €
-
Teinte vernie Gris Galet:
0 €
-
Teintes métallisées Blanc Glacier:
950 €
-
Teintes métallisées Noir Mythic:
950 €
-
Teintes métallisées Bleu Plasma:
950 €
-
Teintes métallisées Gris Tambora:
950 €
-
Teintes métallisées Vert Sauge:
950 €
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