Que vaut le nouvel Audi Q4 e-tron en... entrée de gamme ?

D’office, la dotation de série est réjouissante avec notamment la planche de bord à deux grands écrans et sa connectivité totale, la clim auto bizones, le hayon électrique, les sièges sports ou encore deux espaces pour la recharge à induction sur la console centrale.

Pour conserver un prix d’appel inférieur à 47 000 € au catalogue, gage de l’accès aux différentes primes CEE, les finitions supérieures ont été remplacées par des packs Business Executive (6 450 €) ou S line (9 000 €). Jusque-là, rien d’anormal, sauf qu’ils sont souvent imposés pour accéder à de nombreux équipements, notamment la quasi indispensable pompe à chaleur ou à des accessoires basiques tels que le double-fond de coffre réglable en hauteur. Dur.

Le point techno : des composants électriques revus pour plus d’efficience… Tous les Audi Q4 e ‑tron restylés reçoivent un nouveau moteur arrière « APP350 » synchrone à excitation permanente (décliné en deux niveaux de puissance) annoncé moins énergivore. Une évolution qui s’accompagne de nouveaux composants tels qu’un onduleur à impulsions utilisant des semi ‑conducteurs en carbure de silicium censés réduire les pertes de commutation et améliorer l’efficience, notamment en charge partielle. Par ailleurs, de nouvelles fonctions logicielles contribuent à optimiser la consommation. Au total, l’efficience progresserait d’environ 10 % par rapport au modèle précédent. La transmission a elle aussi gagné en rendement grâce à un inédit lubrifiant à faible viscosité qui les pertes par friction et augmenterait l’autonomie par temps froid jusqu’à 12 km.