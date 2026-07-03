Que vaut le nouvel Audi Q4 e-tron en... entrée de gamme ?

L’Audi Q4 e-tron (204 ch, 59 kWh à partir de 45 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts électriques qui compte notamment :

-BMW iX1 eDrive20 (204 ch, 65 kWh, à partir de 46 990 €)

-Mercedes GLB (224 ch, 58 kWh, à partir de 46 950 €)

-Peugeot 3008 électrique (210 ch, 73 kWh, à partir de 45 090 €)

-Volvo EX40 (238 ch, 66 kWh, à partir de 46 990 €)