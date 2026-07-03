Que vaut le nouvel Audi Q4 e-tron en... entrée de gamme ?

5. Nos notes de l'Audi Q4 e-tron d'entrée de gamme (2026)
L’Audi Q4 e-tron (204 ch, 59 kWh à partir de 45 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts électriques qui compte notamment :
-BMW iX1 eDrive20 (204 ch, 65 kWh, à partir de 46 990 €)
-Mercedes GLB (224 ch, 58 kWh, à partir de 46 950 €)
-Peugeot 3008 électrique (210 ch, 73 kWh, à partir de 45 090 €)
-Volvo EX40 (238 ch, 66 kWh, à partir de 46 990 €)
|Audi Q4 e-tron 59 kWh
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|12,8 /20
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