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Audi Q4 E-tron

Essai

Que vaut le nouvel Audi Q4 e-tron en... entrée de gamme ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

4  

5. Nos notes de l'Audi Q4 e-tron d'entrée de gamme (2026)

 

Que vaut le nouvel Audi Q4 e-tron en... entrée de gamme ?

L’Audi Q4 e-tron (204 ch, 59 kWh à partir de 45 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts électriques qui compte notamment :

-BMW iX1 eDrive20 (204 ch, 65 kWh, à partir de 46 990 €)

-Mercedes GLB (224 ch, 58 kWh, à partir de 46 950 €)

-Peugeot 3008 électrique (210 ch, 73 kWh, à partir de 45 090 €)

-Volvo EX40 (238 ch, 66 kWh, à partir de 46 990 €)

Audi Q4 e-tron 59 kWh
Budget
  • 5.8
  • 5.8
  • 5.8
  • 5.8
  • 5.8
 
Pratique
  • 6.08
  • 6.08
  • 6.08
  • 6.08
  • 6.08
 
Rapport prix/équipements
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
 
Sur la route
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Autonomie
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Note globale : 12,8 /20
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